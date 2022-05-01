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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Türk-Suud yakınlaşması doğru yolda atılmış bir adım
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Türk-Suud yakınlaşması doğru yolda atılmış bir adım
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını "doğru yolda atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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suudi arabistan
dünya müslüman alimler birliği
ali karadaği
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Karadaği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.Kur'an-ı Kerim'de İslam ümmetini ahlak ve inanç temelinde oluşturan ve çıkan sorunlar karşısında da onu koruyacak ayetlere atıfta bulunan Karadaği, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.Erdoğan ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını" ifade etmişti.
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türkiye, suudi arabistan, dünya müslüman alimler birliği, ali karadaği

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Türk-Suud yakınlaşması doğru yolda atılmış bir adım

00:41 01.05.2022 (güncellendi: 00:44 01.05.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR Dünya Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Genel Sekreteri Ali Karadaği
 Dünya Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Genel Sekreteri Ali Karadaği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını "doğru yolda atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.
Karadaği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kur'an-ı Kerim'de İslam ümmetini ahlak ve inanç temelinde oluşturan ve çıkan sorunlar karşısında da onu koruyacak ayetlere atıfta bulunan Karadaği, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.
Erdoğan ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını" ifade etmişti.
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