https://tr.sputniknews.com/20220501/dunya-musluman-alimler-birligi-turk-suud-yakinlasmasi-dogru-yolda-atismis-bir-adim--1055988393.html

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Türk-Suud yakınlaşması doğru yolda atılmış bir adım

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Türk-Suud yakınlaşması doğru yolda atılmış bir adım

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını "doğru yolda atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T00:41+0300

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dünya

türkiye

suudi arabistan

dünya müslüman alimler birliği

ali karadaği

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Karadaği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.Kur'an-ı Kerim'de İslam ümmetini ahlak ve inanç temelinde oluşturan ve çıkan sorunlar karşısında da onu koruyacak ayetlere atıfta bulunan Karadaği, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.Erdoğan ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını" ifade etmişti.

suudi arabistan

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türkiye, suudi arabistan, dünya müslüman alimler birliği, ali karadaği