https://tr.sputniknews.com/20220501/edirnede-yagli-guresin-gecmisini-arastirmak-icin-komisyon-kuruldu-1055994932.html

Edirne'de yağlı güreşin geçmişini araştırmak için komisyon kuruldu

Edirne'de yağlı güreşin geçmişini araştırmak için komisyon kuruldu

Cambazbaşı Çerkez Rıza Bey tarafından 1906 yılında kaleme alınan Takvimü'l-ebdan Li-Sıhhati'l-insan (İnsan sağlığı için bedenin kuvvetlendirilmesi) isimli eser... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T11:53+0300

2022-05-01T11:53+0300

2022-05-01T11:57+0300

güreş

yaşam

edirne

avrupa komisyonu

araştırma komisyonu

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Edirne Şahi Spor Kulübü Ar-Ge komisyonu üyesi, Trakya Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Dervişoğlu, yağlı güreşin sadece bir spor etkinliği olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi.Yağlı güreşin birçok boyutuyla ele alınması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Yağlı güreşin salavatnameler boyutuyla edebiyatı, dini hüviyeti boyutuyla ilahiyatı, bununla birlikte ustalık çıraklık geleneği bağlamıyla hem adam yenmenin ilkeleri öğretilirken diğer taraftan da adam olmanın ilkeleri öğretildiği için eğitim bilimlerini bununla birlikte etnolojiyi, sosyolojiyi, psikolojiyi ilgilendiren tarafları var" dedi.'İğneyle kuyu kazmak gibi'Dervişoğlu, yağlı güreşi multi disipliner bir anlayışla, farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir çalışma alanı olarak düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.Komisyon oluşturarak yağlı güreşin farklı yönleriyle ilgili çalışmalara başladığını ifade eden Dervişoğlu, "Bizim de bu bağlamda bir çalışmamız var. Takvimü'l-ebdan Li-Sıhhati'l-insan (İnsan sağlığı için bedenin kuvvetlendirilmesi), 1906 yılında 2. Abdülhamit Han'ın cambazbaşısı Çerkez Rıza Bey tarafından yazılmış bir eser. Bu eseri Türkçe'ye çeviriyoruz. Yağlı güreşle ilgili çalışma yapmak iğneyle kuyu kazmak gibi. Bu anlamda elimizdeki tarihi vesika oldukça az. Dolayısıyla elimizdeki bu eser eski bir eser olması ve tam güreş çağı diyebileceğimiz şey Koca Yusufların, Kel Aliçoların yetiştiği bir döneme yakın bir zamanda yazılmış olması yani tarihin canlı bir şahidini gözünden aktarılmış olması bizim için önemli" diye konuştu.Kitabın birkaç bölümden oluştuğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220422/kirkpinarda-sanal-gures-artirilmis-gerceklik-teknolojisiyle-tanitilacak-1055763395.html

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güreş, edirne, avrupa komisyonu, araştırma komisyonu