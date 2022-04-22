https://tr.sputniknews.com/20220422/kirkpinarda-sanal-gures-artirilmis-gerceklik-teknolojisiyle-tanitilacak-1055763395.html

Kırkpınar'da sanal güreş: Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıtılacak

Kırkpınar'da sanal güreş: Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıtılacak

Edirne'de gençler, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıma imkanı bulacak. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T10:29+0300

2022-04-22T10:29+0300

2022-04-22T10:29+0300

yaşam

sanal gerçeklik

güreş

karekod

kırkpınar güreşleri

tarihi kırkpınar yağlı güreşleri

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Şahi Spor Kulübü bünyesinde, yağlı güreşin geniş kesimlere tanıtılarak sevdirilmesi amacıyla Ar-Ge komisyonu kuruldu.Komisyon başkanlığına getirilen Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, yağlı güreşi, artırılmış gerçeklikle tanıtmak için çalışmalara başladı.Doç. Dr. Gezgin, çocukların teknolojiye olan düşkünlüğünü, öğrenme aracı olarak kullanmayı amaçladıklarını söyledi.Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sanal gözlük yardımıyla yağlı güreşi dijital mecraya taşıyacaklarını belirten Gezgin, "Arttırılmış gerçeklik teknolojisinde bireyler bir sanal gözlükle bizim tasarladığımız programda güreşçilerle tanışacaklar. Yağlı güreşi daha iyi öğrenecekler ve sanal ortamda onlara güreşi sevdirerek bu sevgilerini gerçek ortamlara kaydırmayı hedefliyoruz" dedi.Gezgin, sanal gözlükle görülebilecek mekanların ve arka planların hazırlandığını, projeyi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.Yağlı güreşi tanıtmak için karekodlu broşürler de hazırladıklarını anlatan Gezgin, şunları kaydetti:Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de kulüp olarak güreşi geniş kitlelere sevdirmek için çalışmalar yaptıklarını, bu amaçla Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220223/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-sanal-gercekligi-de-adim-atiyoruz-olmadigimiz-masa-yok-1054155807.html

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sanal gerçeklik, güreş, karekod, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri