https://tr.sputniknews.com/20220501/eskisehirde-trabzonsporlulara-kutlama-yaptirmadilar-1055989204.html

Eskişehir’de Trabzonsporlulara kutlama yaptırmadılar

Eskişehir’de Trabzonsporlulara kutlama yaptırmadılar

Trabzonspor’un Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokağa dökülürken, yurdun dört bir yanında kutlama... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T02:29+0300

2022-05-01T02:29+0300

2022-05-01T02:29+0300

spor

trabzonspor

eskişehir

eskişehirspor

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2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarı yurdun dört bir yanında kutlama yaptı. Fakat Eskişehir’de Trabzonspor taraftarı sessiz kaldıMaç saatlerinde meydanlarda yerini alan yüzlerce Eskişehirspor taraftarı, besteler söyleyerek yürüyüş yaptı. Uzun zamandır iki takım arasında devam eden gerginlikle birlikte Eskişehirspor taraftarı Trabzonspor taraftarına kutlama fırsatı vermemiş oldu.Ulus Anıtı Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce Eskişehirspor taraftarı beste söyledikten sonra meşale yaktı. Meşalenin ardından da Trabzonspor atkısı yakıldı.Topluluktan habersiz şekilde cadde ve sokaklarda gezen Trabzonspor taraftarlarıyla Eskişehirspor taraftarları arasında küçük çaplı gerginlikler yaşandı. Emniyet mensupları ise büyük çaplı olayların olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

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trabzonspor, eskişehir, eskişehirspor