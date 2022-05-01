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Eskişehir’de Trabzonsporlulara kutlama yaptırmadılar
Eskişehir’de Trabzonsporlulara kutlama yaptırmadılar
Trabzonspor’un Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokağa dökülürken, yurdun dört bir yanında kutlama... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T02:29+0300
2022-05-01T02:29+0300
spor
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2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarı yurdun dört bir yanında kutlama yaptı. Fakat Eskişehir’de Trabzonspor taraftarı sessiz kaldıMaç saatlerinde meydanlarda yerini alan yüzlerce Eskişehirspor taraftarı, besteler söyleyerek yürüyüş yaptı. Uzun zamandır iki takım arasında devam eden gerginlikle birlikte Eskişehirspor taraftarı Trabzonspor taraftarına kutlama fırsatı vermemiş oldu.Ulus Anıtı Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce Eskişehirspor taraftarı beste söyledikten sonra meşale yaktı. Meşalenin ardından da Trabzonspor atkısı yakıldı.Topluluktan habersiz şekilde cadde ve sokaklarda gezen Trabzonspor taraftarlarıyla Eskişehirspor taraftarları arasında küçük çaplı gerginlikler yaşandı. Emniyet mensupları ise büyük çaplı olayların olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
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trabzonspor, eskişehir, eskişehirspor

Eskişehir’de Trabzonsporlulara kutlama yaptırmadılar

02:29 01.05.2022
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNERTrabzonspor’un Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokağa dökülürken, yurdun dört bir yanında kutlama yapan Trabzonspor taraftarları, Eskişehir’de kutlama yapamadı.
Trabzonspor’un Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokağa dökülürken, yurdun dört bir yanında kutlama yapan Trabzonspor taraftarları, Eskişehir’de kutlama yapamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER
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Trabzonspor’un Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokağa dökülürken, yurdun dört bir yanında kutlama yapan Trabzonspor taraftarları, Eskişehir’de kutlama yapamadı.
2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarı yurdun dört bir yanında kutlama yaptı. Fakat Eskişehir’de Trabzonspor taraftarı sessiz kaldı
Maç saatlerinde meydanlarda yerini alan yüzlerce Eskişehirspor taraftarı, besteler söyleyerek yürüyüş yaptı. Uzun zamandır iki takım arasında devam eden gerginlikle birlikte Eskişehirspor taraftarı Trabzonspor taraftarına kutlama fırsatı vermemiş oldu.
Ulus Anıtı Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce Eskişehirspor taraftarı beste söyledikten sonra meşale yaktı. Meşalenin ardından da Trabzonspor atkısı yakıldı.
Topluluktan habersiz şekilde cadde ve sokaklarda gezen Trabzonspor taraftarlarıyla Eskişehirspor taraftarları arasında küçük çaplı gerginlikler yaşandı. Emniyet mensupları ise büyük çaplı olayların olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
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