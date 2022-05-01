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Macaristan: Rus gazının ödemesini rubleyle yapmak için Rusya bankalarında hesap açtık
Macaristan: Rus gazının ödemesini rubleyle yapmak için Rusya bankalarında hesap açtık
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas satın aldıkları Rus gazı için Rusya’nın isteği üstüne ruble ile ödeme yapılması amacıyla... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T21:10+0300
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Gulyas, Macar Radio Kossuth radyosuna demecinde, Macaristan’ın dışında 9 Avrupa ülkesinin daha Rus gazı için ruble ile ödeme yapabilmek adına Rus bankasında hesap açtığını ancak bunu kamuoyu önünde kabul etmediklerini kaydetti.Rusya, Ukrayna’da düzenlediği operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmasını şart koştu. Söz konusu şartı kabul etmeyen Polonya ve Bulgaristan’a Rus gazının gönderimi durduruldu.
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macaristan, rusya, ruble

Macaristan: Rus gazının ödemesini rubleyle yapmak için Rusya bankalarında hesap açtık

21:10 01.05.2022
© REUTERSMacaristan bayrağı
Macaristan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© REUTERS
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas satın aldıkları Rus gazı için Rusya’nın isteği üstüne ruble ile ödeme yapılması amacıyla, belirlenen Rus bankasında hesap açtıklarını belirtti.
Gulyas, Macar Radio Kossuth radyosuna demecinde, Macaristan’ın dışında 9 Avrupa ülkesinin daha Rus gazı için ruble ile ödeme yapabilmek adına Rus bankasında hesap açtığını ancak bunu kamuoyu önünde kabul etmediklerini kaydetti.
Rusya, Ukrayna’da düzenlediği operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmasını şart koştu. Söz konusu şartı kabul etmeyen Polonya ve Bulgaristan’a Rus gazının gönderimi durduruldu.
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