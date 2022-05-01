https://tr.sputniknews.com/20220501/macaristan-rus-gazinin-odemesini-rubleyle-yapmak-icin-rusya-bankalarinda-hesap-actik-1056003406.html

Macaristan: Rus gazının ödemesini rubleyle yapmak için Rusya bankalarında hesap açtık

Macaristan: Rus gazının ödemesini rubleyle yapmak için Rusya bankalarında hesap açtık

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas satın aldıkları Rus gazı için Rusya’nın isteği üstüne ruble ile ödeme yapılması amacıyla... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T21:10+0300

2022-05-01T21:10+0300

2022-05-01T21:10+0300

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Gulyas, Macar Radio Kossuth radyosuna demecinde, Macaristan’ın dışında 9 Avrupa ülkesinin daha Rus gazı için ruble ile ödeme yapabilmek adına Rus bankasında hesap açtığını ancak bunu kamuoyu önünde kabul etmediklerini kaydetti.Rusya, Ukrayna’da düzenlediği operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmasını şart koştu. Söz konusu şartı kabul etmeyen Polonya ve Bulgaristan’a Rus gazının gönderimi durduruldu.

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