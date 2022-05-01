https://tr.sputniknews.com/20220501/sirbistan-cinde-aldigi-fuze-sistemlerini-tanitti-artik-kum-torbasi-olmayacagiz-1055992072.html

Sırbistan, Çin'den aldığı füze sistemlerini tanıttı: 'Artık kum torbası olmayacağız'

Sırbistan, Çin'den aldığı füze sistemlerini tanıttı: 'Artık kum torbası olmayacağız'

Ukrayna harekatı nedeniyle BM'deki kınamalara katılan ama Rusya'ya uluslararası yaptırımlara destek vermeyen Sırbistan, Tayvan yüzünden Pasifik'te ABD ile... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T09:51+0300

2022-05-01T09:51+0300

2022-05-01T09:53+0300

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aleksandr vucic

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Başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri hava sahasında yerli ve yabancı basın mensuplarının da katılımıyla düzenlenen, Rusya'dan 2017'de alınan MiG-29 jetlerinin uçuş gösterisi yaptığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırp ordusuyla gurur duyuyorum, kat edilen yoldan gurur duyuyorum" dedi. Yeni füze sisteminin tehdit değil olası saldırganlara karşı caydırıcı güç olduğunu söyleyen Vucic, NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatının hedefi olmalarına atıfla, "Artık kimse için kum torbası olmayacağız" ifadesini kullandı. HQ-22 füze sistemi Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'ler ile benzer özellikler taşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220411/belgrada-inen-cin-askeri-kargo-ucaklari-sirp-ordusuna-hq-22-fuze-sistemi-teslimati-yapti-iddiasi-1055473996.html

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sırbistan, çin, nato, rusya, ukrayna, füze sistemi, aleksandr vucic