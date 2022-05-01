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Sırbistan, Çin'den aldığı füze sistemlerini tanıttı: 'Artık kum torbası olmayacağız'
Sırbistan, Çin'den aldığı füze sistemlerini tanıttı: 'Artık kum torbası olmayacağız'
Ukrayna harekatı nedeniyle BM'deki kınamalara katılan ama Rusya'ya uluslararası yaptırımlara destek vermeyen Sırbistan, Tayvan yüzünden Pasifik'te ABD ile... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T09:51+0300
2022-05-01T09:53+0300
savunma
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nato
rusya
ukrayna
füze sistemi
aleksandr vucic
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Başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri hava sahasında yerli ve yabancı basın mensuplarının da katılımıyla düzenlenen, Rusya'dan 2017'de alınan MiG-29 jetlerinin uçuş gösterisi yaptığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırp ordusuyla gurur duyuyorum, kat edilen yoldan gurur duyuyorum" dedi. Yeni füze sisteminin tehdit değil olası saldırganlara karşı caydırıcı güç olduğunu söyleyen Vucic, NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatının hedefi olmalarına atıfla, "Artık kimse için kum torbası olmayacağız" ifadesini kullandı. HQ-22 füze sistemi Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'ler ile benzer özellikler taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/belgrada-inen-cin-askeri-kargo-ucaklari-sirp-ordusuna-hq-22-fuze-sistemi-teslimati-yapti-iddiasi-1055473996.html
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sırbistan, çin, nato, rusya, ukrayna, füze sistemi, aleksandr vucic

Sırbistan, Çin'den aldığı füze sistemlerini tanıttı: 'Artık kum torbası olmayacağız'

09:51 01.05.2022 (güncellendi: 09:53 01.05.2022)
© AP Photo / Darko VojinovicSırbistan- Çin füze sistemi
Sırbistan- Çin füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Ukrayna harekatı nedeniyle BM'deki kınamalara katılan ama Rusya'ya uluslararası yaptırımlara destek vermeyen Sırbistan, Tayvan yüzünden Pasifik'te ABD ile birbirine girmek üzere olan Çin'den aldığı füze sistemiyle gövde gösterisi yaptı.
Başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri hava sahasında yerli ve yabancı basın mensuplarının da katılımıyla düzenlenen, Rusya'dan 2017'de alınan MiG-29 jetlerinin uçuş gösterisi yaptığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırp ordusuyla gurur duyuyorum, kat edilen yoldan gurur duyuyorum" dedi.
Yeni füze sisteminin tehdit değil olası saldırganlara karşı caydırıcı güç olduğunu söyleyen Vucic, NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatının hedefi olmalarına atıfla, "Artık kimse için kum torbası olmayacağız" ifadesini kullandı.
HQ-22 füze sistemi Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'ler ile benzer özellikler taşıyor.
Xian Y-20 tipi Çin askeri nakliye uçağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
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'Belgrad'a inen Çin askeri kargo uçakları Sırp ordusuna HQ-22 füze sistemi teslimatı yaptı' iddiası
11 Nisan, 18:23
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