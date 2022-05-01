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Tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü
Tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü
Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T07:45+0300
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bayburt
sopa
tesisatçı
doğalgaz
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Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için evine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü. Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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bayburt, sopa, tesisatçı, doğalgaz

Tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü

07:45 01.05.2022
© İHA / ÖZNUR DEMİRBayburt- Cinayet
Bayburt- Cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA / ÖZNUR DEMİR
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Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü.
Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için evine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.
Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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