https://tr.sputniknews.com/20220501/tamir-icin-gittigi-evde-kafasina-sopayla-vurularak-olduruldu-1055991144.html

Tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü

Tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü

Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T07:45+0300

2022-05-01T07:45+0300

2022-05-01T07:45+0300

türkiye

bayburt

sopa

tesisatçı

doğalgaz

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Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için evine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü. Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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bayburt, sopa, tesisatçı, doğalgaz