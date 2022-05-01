Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220501/tesk-genel-baskani-palandoken-zamlar-trafikte-sigortali-arac-birakmayacak-1055994428.html
TESK Genel Başkanı Palandöken: Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak
TESK Genel Başkanı Palandöken: Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak
Trafik sigortasına zam yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her ay yüzde 2.25 trafik sigortasına zam... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T11:21+0300
2022-05-01T11:25+0300
tesk
bendevi palandöken
ekonomi
zam
trafik sigortası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055994403_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_79c93763637086a016486753bdf116a9.jpg
Trafik sigortasına her ay fiyat artışı yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından mustarip” dedi.‘Trafikte her 5 aracın 1’i sigortasız’Palandöken, zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon araç olduğunu belirtti:
https://tr.sputniknews.com/20211021/zorunlu-trafik-sigortasinda-asgari-teminatlar-artirildi-1050037494.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055994403_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_158b847957dbcc8c7579c2011dd1b036.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tesk, bendevi palandöken, zam, trafik sigortası

TESK Genel Başkanı Palandöken: Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak

11:21 01.05.2022 (güncellendi: 11:25 01.05.2022)
© İHATESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Trafik sigortasına zam yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her ay yüzde 2.25 trafik sigortasına zam araçları garajda bırakır” dedi.
Trafik sigortasına her ay fiyat artışı yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından mustarip” dedi.

‘Trafikte her 5 aracın 1’i sigortasız’

Palandöken, zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon araç olduğunu belirtti:
“Trafikteki 25 milyon aracın 5 milyonunun zorunlu trafik sigortası yok. Hem trafiğin akıbetinin hem yolcu ve araçların güvenliğinin sağlanması için sigortalılığın artması gerekiyor. Fakat zaten akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği bu dönemde vatandaş aracını garajdan çıkartmaya korkarken, şimdi ise alınan bir kararla sigorta şirketlerine zorunlu trafik sigortasında her ay yüzde 2.25 zam yapma yetkisi verildi. Araç sahiplerini ve esnafı gerçekten zorlayacak seviyelere çıkan bu artış yapılmamalı. Mayıs ayı itibarıyla en düşük trafik sigortası ücreti bin 263 lira olacak. Bu durum sigortasız araç sayısıyla birlikte trafikteki tehlikeyi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu araçların ek olarak zaten akaryakıt, MTV, bakım, muayene, çeşitli ölçüm ücretleri gibi birçok daha masrafı var. Bu masraflar da zorlarken, araç sahipleri zorunlu olan bir sigortayı bile yaptırmaya çekinir hale gelecektir.”
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
TÜRKİYE
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
21 Ekim 2021, 12:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала