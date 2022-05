https://tr.sputniknews.com/20220501/tesk-genel-baskani-palandoken-zamlar-trafikte-sigortali-arac-birakmayacak-1055994428.html

TESK Genel Başkanı Palandöken: Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak

Trafik sigortasına zam yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her ay yüzde 2.25 trafik sigortasına zam... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

Trafik sigortasına her ay fiyat artışı yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından mustarip” dedi.‘Trafikte her 5 aracın 1’i sigortasız’Palandöken, zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon araç olduğunu belirtti:

