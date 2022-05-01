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THY uçağına yıldırım çarptı
THY uçağına yıldırım çarptı
THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T10:36+0300
2022-05-01T10:36+0300
2022-05-01T10:39+0300
yıldırım
türkiye
türk hava yolları (thy)
uçak
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Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı. Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi.
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yıldırım, türk hava yolları (thy), uçak
THY uçağına yıldırım çarptı
10:36 01.05.2022 (güncellendi: 10:39 01.05.2022) Abone ol
THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya zorunlu iniş yaptı.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı.
Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.
Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi.