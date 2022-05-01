https://tr.sputniknews.com/20220501/thy-ucagina-yildirim-carpti-1055993372.html

THY uçağına yıldırım çarptı

THY uçağına yıldırım çarptı

THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T10:36+0300

2022-05-01T10:36+0300

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yıldırım

türkiye

türk hava yolları (thy)

uçak

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Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı. Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi.

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yıldırım, türk hava yolları (thy), uçak