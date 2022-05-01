Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220501/thy-ucagina-yildirim-carpti-1055993372.html
THY uçağına yıldırım çarptı
THY uçağına yıldırım çarptı
THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T10:36+0300
2022-05-01T10:39+0300
yıldırım
türkiye
türk hava yolları (thy)
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1043462789_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d6df981cab496b897f3d93a690564f30.jpg
Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı. Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1043462789_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_a2eb645f415db09727ce6233a168c9de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yıldırım, türk hava yolları (thy), uçak

THY uçağına yıldırım çarptı

10:36 01.05.2022 (güncellendi: 10:39 01.05.2022)
© AATHY-Türk Hava Yolları
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
Abone olTelegram
THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya zorunlu iniş yaptı.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı.
Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.
Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала