https://tr.sputniknews.com/20220501/trabzonspor-baskani-agaoglu-mutlulugumuza-kursun-sikmadiklari-icin-tesekkurlerimi-sunuyorum-1056003680.html

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında dün sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunun bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T21:34+0300

2022-05-01T21:34+0300

2022-05-01T21:34+0300

spor

trabzonspor

ahmet ağaoğlu

şampiyonluk

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Ağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden, sayısız kişi ve kurumdan tebrik mesajları aldığını belirtti.Sosyal medya, telefon, mesaj ve elektronik posta yoluyla kendisine ve kulübe ulaşarak sevinçlerini paylaşan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine, basın kuruluşlarına ve futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına teşekkür eden Ağaoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşamak üstelik bu onura kulübün başkanı sıfatıyla nail olmak, benim için başlı başına büyük bir kıvanç vesilesidir." ifadelerini kullandı.Ağaoğlu, gelen kutlama mesajlarında yapılan ortak bir vurgunun dikkatini çektiğini ve kendisini oldukça mutlu ettiğini aktararak, "Kamuoyu, Trabzonspor'un bugün elde ettiği başarının, seneler önce ortaya koyduğumuz ve uyguladığımız uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu farkındalık, dün geceden beri şahsıma ve kulübüme gelen tüm tebrikleri benim için daha bir anlamlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.Taraftarlara teşekkür eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:Ağaoğlu, bu büyük günün hazırlık aşamasında destek olan herkese de teşekkür ederek, "Yönetsel süreçlerde bizlerin işini kolaylaştırmak için canla başla uğraşan Trabzon Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere bu kutlu günümüzde yanımızda olan destek olan tüm resmi kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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trabzonspor, ahmet ağaoğlu, şampiyonluk