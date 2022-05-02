Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220502/15-yasindaki-2-genc-kizdan-2-gundur-haber-alinamiyor-cikip-gelin-korkmayin-baban-aci-cekiyor-1056008675.html
15 yaşındaki 2 genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor: 'Çıkıp gelin, korkmayın baban acı çekiyor'
15 yaşındaki 2 genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor: 'Çıkıp gelin, korkmayın baban acı çekiyor'
Antalya'nın Alanya ilçesinde evlerinden ayrılan 15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber alınamıyor. Kızların en son Manavgat ilçesinde görüldüğü ihbarını alıp... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T05:23+0300
2022-05-02T05:29+0300
antalya
türkiye
genç kız
kaçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056008713_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd7d98bd368f346f8768a4b7ebb88b28.jpg
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesinde15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan haber alınamıyor. İki günden bu yana çocuklarını aramadıkları yer kalmayan aileler iki kız arkadaştan gelecek haberi bekliyor. Kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunan Fatma Barçalar'ın babası ve ağabeyi, kızlarına "Eve dönün" çağrısı yapıp bulunması için herkesten yardım istedi. Kayıp Erva Erdemir'in babası Ahmet Erdoğmuş, kızını dünden bu yana aradığını ve resmi kurumlara bilgi verdiğini belirterek "Kızım korkmasın, kimin yanındaysa gelsin, onun sonuna kadar arkasındayım. Elimden bir şey gelmiyor yapabileceklerim ancak bu kadar" dedi.Fatma Barçalar'ın ağabeyi İsmail Barçalar ise, kardeşinin yanındaki arkadaşıyla birlikte dün sabah saat 08.00 sıralarında evden çıkıp gittiklerini söyledi. İsmail Barçalar, "İki kız arkadaş da kayıp. Gereken her yere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Allah rızası için gören duyan varsa karakol polis, kimi görürseniz bildirip bize yardımcı olun" dedi. Kardeşine "Allah rızası için sana bir şey yapmayacağız, herkes arkanda" diyen ağabeyi, "Annen seni bekliyor, eğer yanında Erva ile birlikteyseniz çıkıp gelin korkmayın, baban acı çekiyor" dedi.
antalya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056008713_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f043e0571b15a55b94786b829d22efa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, genç kız, kaçak

15 yaşındaki 2 genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor: 'Çıkıp gelin, korkmayın baban acı çekiyor'

05:23 02.05.2022 (güncellendi: 05:29 02.05.2022)
© İHAİsmail Barçalar
İsmail Barçalar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Antalya'nın Alanya ilçesinde evlerinden ayrılan 15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber alınamıyor. Kızların en son Manavgat ilçesinde görüldüğü ihbarını alıp jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunan aileler, çocuklarına eve dönün çağrısı yaptı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesinde15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan haber alınamıyor.
İki günden bu yana çocuklarını aramadıkları yer kalmayan aileler iki kız arkadaştan gelecek haberi bekliyor. Kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunan Fatma Barçalar'ın babası ve ağabeyi, kızlarına "Eve dönün" çağrısı yapıp bulunması için herkesten yardım istedi.
Kayıp Erva Erdemir'in babası Ahmet Erdoğmuş, kızını dünden bu yana aradığını ve resmi kurumlara bilgi verdiğini belirterek "Kızım korkmasın, kimin yanındaysa gelsin, onun sonuna kadar arkasındayım. Elimden bir şey gelmiyor yapabileceklerim ancak bu kadar" dedi.
Fatma Barçalar'ın ağabeyi İsmail Barçalar ise, kardeşinin yanındaki arkadaşıyla birlikte dün sabah saat 08.00 sıralarında evden çıkıp gittiklerini söyledi. İsmail Barçalar, "İki kız arkadaş da kayıp. Gereken her yere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Allah rızası için gören duyan varsa karakol polis, kimi görürseniz bildirip bize yardımcı olun" dedi.
Kardeşine "Allah rızası için sana bir şey yapmayacağız, herkes arkanda" diyen ağabeyi, "Annen seni bekliyor, eğer yanında Erva ile birlikteyseniz çıkıp gelin korkmayın, baban acı çekiyor" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала