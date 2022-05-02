https://tr.sputniknews.com/20220502/15-yasindaki-2-genc-kizdan-2-gundur-haber-alinamiyor-cikip-gelin-korkmayin-baban-aci-cekiyor-1056008675.html

15 yaşındaki 2 genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor: 'Çıkıp gelin, korkmayın baban acı çekiyor'

15 yaşındaki 2 genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor: 'Çıkıp gelin, korkmayın baban acı çekiyor'

Antalya'nın Alanya ilçesinde evlerinden ayrılan 15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber alınamıyor. Kızların en son Manavgat ilçesinde görüldüğü ihbarını alıp... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T05:23+0300

2022-05-02T05:23+0300

2022-05-02T05:29+0300

antalya

türkiye

genç kız

kaçak

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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesinde15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan haber alınamıyor. İki günden bu yana çocuklarını aramadıkları yer kalmayan aileler iki kız arkadaştan gelecek haberi bekliyor. Kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunan Fatma Barçalar'ın babası ve ağabeyi, kızlarına "Eve dönün" çağrısı yapıp bulunması için herkesten yardım istedi. Kayıp Erva Erdemir'in babası Ahmet Erdoğmuş, kızını dünden bu yana aradığını ve resmi kurumlara bilgi verdiğini belirterek "Kızım korkmasın, kimin yanındaysa gelsin, onun sonuna kadar arkasındayım. Elimden bir şey gelmiyor yapabileceklerim ancak bu kadar" dedi.Fatma Barçalar'ın ağabeyi İsmail Barçalar ise, kardeşinin yanındaki arkadaşıyla birlikte dün sabah saat 08.00 sıralarında evden çıkıp gittiklerini söyledi. İsmail Barçalar, "İki kız arkadaş da kayıp. Gereken her yere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Allah rızası için gören duyan varsa karakol polis, kimi görürseniz bildirip bize yardımcı olun" dedi. Kardeşine "Allah rızası için sana bir şey yapmayacağız, herkes arkanda" diyen ağabeyi, "Annen seni bekliyor, eğer yanında Erva ile birlikteyseniz çıkıp gelin korkmayın, baban acı çekiyor" dedi.

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antalya, genç kız, kaçak