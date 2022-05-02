https://tr.sputniknews.com/20220502/almanyadan-hindistan-ile-yapacagi-projelere-10-milyar-euro-kaynak-1056030942.html

Almanya'dan Hindistan ile yapacağı projelere 10 milyar euro kaynak

Almanya'dan Hindistan ile yapacağı projelere 10 milyar euro kaynak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan ile yapacakları ortak projelere 2030’a kadar 10 milyar euro sağlayacaklarını söyledi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T21:51+0300

2022-05-02T21:51+0300

2022-05-02T21:51+0300

ekonomi

almanya

narendra modi

hindistan

olaf scholz

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6. Almanya-Hindistan Yüksek İstişare Toplantısı’nın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak basın toplantısı düzenledi.Hindistan ile küresel sorunlara ilişkin yakın işbirliğini sürdürmeye ve genişletmeye hazır olduklarını ifade eden Scholz, "Hindistan, Asya'da Almanya için önemli bir ortaktır, ekonomik olarak, güvenlik politikası ve iklim politikası açısından" dedi.Scholz, Hint-Pasifik’in dünyanın en dinamik bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bundan dolayı ülkesinin bu bölgede çalışmalarını sürdüreceğini ve yoğunlaştıracağını kaydetti.'Hindistan iklimin korunmasında kilit ülke'Ekonomik olarak ve ayrıca nüfus gelişimi açısından sahip olacağı önem göz önüne alındığında Hindistan’ın iklimin korunmasında "kilit ülke" olduğunu söyleyen Scholz, bu nedenle iklimin koruması için bir dizi anlaşma imzalandığını dile getirdi."Projelere çok kaynak sağlayacağız, hepsi birlikte 10 milyar euro" diyen Scholz, Yüksek İstişare Toplantıs'ının ardından imzalanan anlaşmalar arasında yenilebilir enerji, göç ve kalifiye işçi konularında yapılacak ortaklık, iklimin korunması ve yeşil hidrojen geliştirilmesi gibi projeleri saydı.Scholz, iklimin değişimi konusundaki mücadelenin neden önemli olduğunun Hindistan'daki mevcut sıcak hava dalgasının yol açtığı gelişmeden görülebileceğini vurguladı.Hindistan G7 Zirvesine davet edildiG7 dönem başkanlığını üstlenen Scholz, Hindistan’ın haziranda Almanya’da düzenlenecek G7 Zirvesine davet edildiğini açıkladı.Rusya'nın Ukrayna’da devam eden operasyonuna da değinen Şansölye Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e operasyonu durdurması, “anlamsız öldürmelere” son vermesi ve askerlerini Ukrayna’dan çekme çağrısında bulundu.Scholz, sınırların şiddet kullanarak yerinin değiştirilemeyeceğini yineledi.'Almanya ve Hindistan ikili ilişkilerde ilerleme sağladı'Hindistan Başbakanı Modi de Almanya ve Hindistan’ın demokratik ülkeler olarak ortak değerleri paylaştıklarını, bu değerler ve ortak çıkarlar temelinde son yıllarda ikili ilişkilerde ilerleme sağladığını söyledi.Son dönemde barış ve istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu ve ülkelerin birbirine nasıl bağlı olduklarının görüldüğünü ifade eden Modi, Ukrayna krizinin başında ateşkes sağlanmasını istediklerini ve çözümün diyalogla olacağının altını çizdiğini anımsattı.Modi, "Biz bu savaşın sonunda kimsenin galip gelmeyeceği ve herkesin kayıpları olacağı kanaatindeyiz. İşte tam da bu nedenle barıştan yanayız“ ifadesini kullandı.'İki ülke arasında yeşil hidrojen konusunda çalışma grubu kurulacak'Ukrayna’daki durumdan dolayı enerji fiyatlarının arttığını aktaran Modi, bu savaştan özellikle gelişmekte olan ve fakir ülkelerin etkileneceğini aktardı.Modi, Almanya ile vardıkları anlaşmaların iki ülkenin bulunduğu bölgeler ve dünya için olumlu sonuçları getireceğini dile getirerek, bu ortak projeler için Almanya’nın Hindistan’a 2030'a kadar sağlayacağı 10 milyar eurodan dolayı Scholz’a teşekkür etti.Hindistan Başbakanı Modi, Almanya ile yeşil hidrojen konusunda bir çalışma grubunun kurulacağı bilgisini paylaştı.Kısa süre önce ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya ile ticaret anlaşmaları imzaladığını belirten Modi, Avrupa Birliği (AB) ile de serbest ticaret anlaşmasına ilişkin hızlı ilerleme kaydetmek istediklerini sözlerine ekledi.

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almanya, narendra modi, hindistan, olaf scholz