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Ankara'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 13 gözaltı
Ankara'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 13 gözaltı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde çocukların arasında çıkan kavgaya anne babalar da karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda 13 kişi gözaltına alındı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ankara
gözaltı
kavga
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar sopalar ile birbirlerine saldırdı.Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.
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ankara, gözaltı, kavga

Ankara'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 13 gözaltı

21:41 02.05.2022 (güncellendi: 21:42 02.05.2022)
© İHAÇocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde çocukların arasında çıkan kavgaya anne babalar da karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda 13 kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar sopalar ile birbirlerine saldırdı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.
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