https://tr.sputniknews.com/20220502/ankarada-cocuklarin-kavgasina-aileler-de-karisti-13-gozalti-1056030664.html

Ankara'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 13 gözaltı

Ankara'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 13 gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çocukların arasında çıkan kavgaya anne babalar da karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda 13 kişi gözaltına alındı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T21:41+0300

2022-05-02T21:41+0300

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yaşam

ankara

gözaltı

kavga

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar sopalar ile birbirlerine saldırdı.Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, gözaltı, kavga