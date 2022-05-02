https://tr.sputniknews.com/20220502/berlindeki-1-mayis-gosterilerinde-cok-sayida-gosterici-gozaltina-alindi-1056006217.html

Berlin’deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Berlin’deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T00:09+0300

2022-05-02T00:09+0300

2022-05-02T00:09+0300

dünya

berlin

1 mayıs

gözaltı

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Berlin'in Oranien Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.Güvenlik güçleri, göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentte 1 Mayıs’ta çok sayıda gösteri yapıldığı, bu gösterilerde yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı belirtildi.Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 1 Mayıs yürüyüşüne 14 binden fazla göstericinin katıldığı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220501/paristeki-olayli-1-mayis-kutlamalarinda-54-kisi-gozaltina-alindi-1056005594.html

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berlin, 1 mayıs, gözaltı