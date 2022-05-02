https://tr.sputniknews.com/20220502/berlindeki-1-mayis-gosterilerinde-cok-sayida-gosterici-gozaltina-alindi-1056006217.html
Berlin’deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Berlin’deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T00:09+0300
2022-05-02T00:09+0300
2022-05-02T00:09+0300
dünya
berlin
1 mayıs
gözaltı
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Berlin'in Oranien Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.Güvenlik güçleri, göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentte 1 Mayıs’ta çok sayıda gösteri yapıldığı, bu gösterilerde yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı belirtildi.Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 1 Mayıs yürüyüşüne 14 binden fazla göstericinin katıldığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220501/paristeki-olayli-1-mayis-kutlamalarinda-54-kisi-gozaltina-alindi-1056005594.html
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berlin, 1 mayıs, gözaltı
Berlin’deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı
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Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Berlin'in Oranien Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Güvenlik güçleri, göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentte 1 Mayıs’ta çok sayıda gösteri yapıldığı, bu gösterilerde yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı belirtildi.
Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 1 Mayıs yürüyüşüne 14 binden fazla göstericinin katıldığı ifade edildi.