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Danıştay'dan zeytinlik yasasını durdurma kararı
Danıştay'dan zeytinlik yasasını durdurma kararı
Enerji Bakanlığı'nın, zeytinliklerin maden faaliyetlerinde kullanılmak üzere kesilmesini öngören yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T15:35+0300
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zeytinlik alan
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türkiye
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Danıştay 8. Dairesi 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'inin yürütmesini durdurdu. Dünya yazarı Ali Ekber Yıldırım, bugün kaleme aldığı yazısında bu kararı 'ders niteliğinde bir karar' olarak nitelendirdi.'Telafisi güç zararlara neden oluyor'Çiftçi Sendikaları’nın başvurusu üzerine Danıştay 8. Dairesi, oybirliği ile aldığı yürütmenin durdurulması kararında bu yönetmeliğin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara neden olacağı ifade edildi.'Zeytincilik yasası 9 kere değiştirilmeye çalışıldı'Yıldırım, yazısında Zeytincilik Yasası'nın AK Parti iktidara geldikten sonra tam 9 kez değiştirilmek istendiğini dile getirdi. Konuyla ilk çalışma ise 2003 yılında yapıldı.Daha sonra 17 Ocak 2006’da, 15 Temmuz 2008’de, 3 Temmuz 2009’da, 21 Nisan 2010’da, 20 Şubat 2013’te, 16 Haziran 2014’te, 17 Mayıs 2017’de ve 1 Mart 2022’de olmak üzere bugüne kadar tam 9 kez zeytin sahaları ile ilgili yasal düzenleme girişiminde bulunuldu.Bugüne kadar bu düzenlemelerin 9’u ya yargıdan döndü veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde duyarlı milletvekillerinin çabası ve desteği ile reddedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220304/ziraat-muhendisleri-odasindan-zeytinlik-duzenlemesi-yorumu-hukuki-mucadelemizi-yapacagiz-1054435898.html
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zeytinlik alan, danıştay, durdurma kararı

Danıştay'dan zeytinlik yasasını durdurma kararı

15:35 02.05.2022 (güncellendi: 15:38 02.05.2022)
© AAzeytin ağacı
zeytin ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Enerji Bakanlığı'nın, zeytinliklerin maden faaliyetlerinde kullanılmak üzere kesilmesini öngören yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu.
Danıştay 8. Dairesi 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'inin yürütmesini durdurdu. Dünya yazarı Ali Ekber Yıldırım, bugün kaleme aldığı yazısında bu kararı 'ders niteliğinde bir karar' olarak nitelendirdi.

'Telafisi güç zararlara neden oluyor'

Çiftçi Sendikaları’nın başvurusu üzerine Danıştay 8. Dairesi, oybirliği ile aldığı yürütmenin durdurulması kararında bu yönetmeliğin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara neden olacağı ifade edildi.

'Zeytincilik yasası 9 kere değiştirilmeye çalışıldı'

Yıldırım, yazısında Zeytincilik Yasası'nın AK Parti iktidara geldikten sonra tam 9 kez değiştirilmek istendiğini dile getirdi. Konuyla ilk çalışma ise 2003 yılında yapıldı.
Daha sonra 17 Ocak 2006’da, 15 Temmuz 2008’de, 3 Temmuz 2009’da, 21 Nisan 2010’da, 20 Şubat 2013’te, 16 Haziran 2014’te, 17 Mayıs 2017’de ve 1 Mart 2022’de olmak üzere bugüne kadar tam 9 kez zeytin sahaları ile ilgili yasal düzenleme girişiminde bulunuldu.
Bugüne kadar bu düzenlemelerin 9’u ya yargıdan döndü veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde duyarlı milletvekillerinin çabası ve desteği ile reddedildi.
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan ‘zeytinlik düzenlemesi’ yorumu: Hukuki mücadelemizi yapacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
SEYİR HALİ
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan ‘zeytinlik düzenlemesi’ açıklaması: Hukuki mücadelemizi yapacağız
4 Mart, 15:49
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