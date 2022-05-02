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Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: 190 gözaltı
Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: 190 gözaltı
Ermenistan'da muhalefetin çağrısıyla sivil itaatsizlik gösterileri başladı. 190 kişi gözaltına alındı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T12:14+0300
2022-05-02T12:14+0300
2022-05-02T12:14+0300
dünya
ermenistan
nikol paşinyan
protesto
dağlık karabağ
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Ermenistan'da muhalefet, başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası ve Dağlık Karabağ konusunda hükümet politikası değişikliği talebiyle dün sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine bugün başlayan kitlesel protestolarda göstericiler şehrin ana sokak ve yollarını kapattı, trafik durdu. 190 kişi gözaltına alındı. 25 Nisan'dan bu yana muhalefet ülke genelinde protestolar düzenliyor. Gerekçe ise Paşinyan hükümeti politikalarının Ermenistan ve Dağlık Karabağ için yıkıcı olduğunu düşünülmesi ve devleti taviz vermek zorunda bırakabilecek olması.
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ermenistan, nikol paşinyan, protesto, dağlık karabağ
Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: 190 gözaltı
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Ermenistan'da muhalefetin çağrısıyla sivil itaatsizlik gösterileri başladı. 190 kişi gözaltına alındı.
Ermenistan'da muhalefet, başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası ve Dağlık Karabağ konusunda hükümet politikası değişikliği talebiyle dün sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.
Bu çağrı üzerine bugün başlayan kitlesel protestolarda göstericiler şehrin ana sokak ve yollarını kapattı, trafik durdu. 190 kişi gözaltına alındı.
25 Nisan'dan bu yana muhalefet ülke genelinde protestolar düzenliyor. Gerekçe ise Paşinyan hükümeti politikalarının Ermenistan ve Dağlık Karabağ için yıkıcı olduğunu düşünülmesi ve devleti taviz vermek zorunda bırakabilecek olması.