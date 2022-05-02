https://tr.sputniknews.com/20220502/ermenistanda-hukumet-karsiti-protestolar-190-gozalti-1056015524.html

Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: 190 gözaltı

Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: 190 gözaltı

Ermenistan'da muhalefetin çağrısıyla sivil itaatsizlik gösterileri başladı. 190 kişi gözaltına alındı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T12:14+0300

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dünya

ermenistan

nikol paşinyan

protesto

dağlık karabağ

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Ermenistan'da muhalefet, başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası ve Dağlık Karabağ konusunda hükümet politikası değişikliği talebiyle dün sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine bugün başlayan kitlesel protestolarda göstericiler şehrin ana sokak ve yollarını kapattı, trafik durdu. 190 kişi gözaltına alındı. 25 Nisan'dan bu yana muhalefet ülke genelinde protestolar düzenliyor. Gerekçe ise Paşinyan hükümeti politikalarının Ermenistan ve Dağlık Karabağ için yıkıcı olduğunu düşünülmesi ve devleti taviz vermek zorunda bırakabilecek olması.

ermenistan

dağlık karabağ

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ermenistan, nikol paşinyan, protesto, dağlık karabağ