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Fas Kralı, Ramazan Bayramı nedeniyle 958 mahkum için af kararı verdi
Fas Kralı, Ramazan Bayramı nedeniyle 958 mahkum için af kararı verdi
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T02:36+0300
2022-05-02T02:36+0300
ramazan bayramı
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af
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Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.Açıklamada, mahkumlardan 29’unun 'terör' suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların 'fikir ve eylemlerinden' pişmanlık duydukları kaydedildi.Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.
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ramazan bayramı, fas, af

Fas Kralı, Ramazan Bayramı nedeniyle 958 mahkum için af kararı verdi

02:36 02.05.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Fotoğraf bankasına girFas bayrağı
Fas bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.
Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, mahkumlardan 29’unun 'terör' suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların 'fikir ve eylemlerinden' pişmanlık duydukları kaydedildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.
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