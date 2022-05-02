https://tr.sputniknews.com/20220502/fas-krali-958-mahkum-icin-af-karari-verdi-1056007490.html
Fas Kralı, Ramazan Bayramı nedeniyle 958 mahkum için af kararı verdi
Fas Kralı, Ramazan Bayramı nedeniyle 958 mahkum için af kararı verdi
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T02:36+0300
2022-05-02T02:36+0300
2022-05-02T02:36+0300
ramazan bayramı
fas
af
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102529/09/1025290962_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0af25829390a65b286aed1139944eda7.jpg
Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.Açıklamada, mahkumlardan 29’unun 'terör' suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların 'fikir ve eylemlerinden' pişmanlık duydukları kaydedildi.Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102529/09/1025290962_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_deb5ccee49113e5c081e15301d68b12a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ramazan bayramı, fas, af
Fas Kralı, Ramazan Bayramı nedeniyle 958 mahkum için af kararı verdi
Abone ol
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.
Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.
Açıklamada, mahkumlardan 29’unun 'terör' suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların 'fikir ve eylemlerinden' pişmanlık duydukları kaydedildi.
Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.
Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.