https://tr.sputniknews.com/20220502/fren-yerine-gaza-basinca-duvara-carpti-1056021277.html
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T15:16+0300
2022-05-02T15:16+0300
2022-05-02T15:16+0300
yaşam
polis
sürücü
fren
kaza
kocaeli
gölcük
panik
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Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Bulvarı Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan cip sürücüsü S.E., fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvar yıkıldı, araç ise sıkıştı. Kaza sebebiyle sürücü yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasar gören aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20190929/acemi-surucunun-park-yerindeki-bariyerle-mucadelesi-kameraya-yakalandi-1040280434.html
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polis, sürücü, fren, kaza, kocaeli, gölcük, panik
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Bulvarı Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan cip sürücüsü S.E., fren yerine gaza basınca duvara çarptı.
Çarpmanın etkisi ile duvar yıkıldı, araç ise sıkıştı. Kaza sebebiyle sürücü yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasar gören aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.