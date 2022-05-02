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Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
polis
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fren
kaza
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Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Bulvarı Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan cip sürücüsü S.E., fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvar yıkıldı, araç ise sıkıştı. Kaza sebebiyle sürücü yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasar gören aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20190929/acemi-surucunun-park-yerindeki-bariyerle-mucadelesi-kameraya-yakalandi-1040280434.html
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polis, sürücü, fren, kaza, kocaeli, gölcük, panik

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

15:16 02.05.2022
© İHA / ENES AZMAKFren yerine gaza basınca duvara çarptı
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / ENES AZMAK
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Bulvarı Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan cip sürücüsü S.E., fren yerine gaza basınca duvara çarptı.
Çarpmanın etkisi ile duvar yıkıldı, araç ise sıkıştı. Kaza sebebiyle sürücü yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasar gören aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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