https://tr.sputniknews.com/20220502/fren-yerine-gaza-basinca-duvara-carpti-1056021277.html

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T15:16+0300

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yaşam

polis

sürücü

fren

kaza

kocaeli

gölcük

panik

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Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Bulvarı Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan cip sürücüsü S.E., fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvar yıkıldı, araç ise sıkıştı. Kaza sebebiyle sürücü yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasar gören aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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polis, sürücü, fren, kaza, kocaeli, gölcük, panik