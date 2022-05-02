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https://tr.sputniknews.com/20220502/israil-yazilimi-pegasusla-ispanya-basbakani-sanchezin-dinlendigi-ortaya-cikti--1056032674.html
İsrail yazılımı Pegasus'la İspanya Başbakanı Sanchez'in dinlendiği ortaya çıktı
İsrail yazılımı Pegasus'la İspanya Başbakanı Sanchez'in dinlendiği ortaya çıktı
İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının İsrail menşeili "Pegasus" casus yazılım programıyla dinlendiği... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T23:05+0300
2022-05-02T23:06+0300
dünya
israil
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Başbakanlıktan sorumlu Bakan Felix Bolanos ve Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, acil toplantının ardından düzenledikleri basın toplantısında, Ulusal Kriptoloji Merkezinden elde edilen bilgilere göre Sanchez ve Robles'in cep telefonlarının Pegasus sistemi üzerinden "yasa dışı ve dış mihraklarca" dinlendiğini duyurdu.Bolanos, Sanchez'in telefonunun Mayıs 2021'de iki kez, Robles'inkinin ise Haziran 2021'de bir kez dinlendiğini belirterek, "Bunlar ispatlanmış ve son derece ciddi gerçeklerdir. Devlet kurumlarının dışında ve hukuk dışı alanlarda müdahaleler olduğunu teyit eder niteliktedir." dedi."Bütün gerçeğin bilinmesi için" hükümet olarak sahip oldukları bilgileri yargıya sunduklarını, daha fazla bilgi ortaya çıktıkça bu bilgileri de Ulusal Mahkemeye vereceklerini kaydeden Bolanos, "Doğrulanmış ve güvenilir gerçekleri bildiriyoruz. Bunlar varsayım değil. Hükümet, herhangi bir temel hakkın ihlali konusunda esnek olmayacaktır." şeklinde konuştu.İspanya'da Pegasus casus programıyla dinleme skandalı geçen 18 Nisan'da ayrılıkçı Katalan siyasi liderler için ortaya çıkmış ve ülkede siyasi krize yol açmıştı.ABD'nin The New Yorker dergisinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab araştırma grubunun verilerine dayandırdığı haberde, 60'tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin, İspanya İstihbarat Merkezi (CNI) tarafından Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı ileri sürülmüştü.İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımla dinlenmelerini "siyasi skandal" olarak yorumlayan Katalan siyasetçiler, konunun hızlı ve en ince ayrıntılarına kadar soruşturulmasını, sorumluların cezalandırılmasını hükümetten istemiş ancak beklediği tepkiyi görmeyince hükümet ile siyasi bağlarını en düşük seviyeye indirme kararı almıştı.
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İsrail yazılımı Pegasus'la İspanya Başbakanı Sanchez'in dinlendiği ortaya çıktı

23:05 02.05.2022 (güncellendi: 23:06 02.05.2022)
© REUTERS / ALBERT GEAPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© REUTERS / ALBERT GEA
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İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının İsrail menşeili "Pegasus" casus yazılım programıyla dinlendiği açıklandı.
Başbakanlıktan sorumlu Bakan Felix Bolanos ve Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, acil toplantının ardından düzenledikleri basın toplantısında, Ulusal Kriptoloji Merkezinden elde edilen bilgilere göre Sanchez ve Robles'in cep telefonlarının Pegasus sistemi üzerinden "yasa dışı ve dış mihraklarca" dinlendiğini duyurdu.

Bolanos, Sanchez'in telefonunun Mayıs 2021'de iki kez, Robles'inkinin ise Haziran 2021'de bir kez dinlendiğini belirterek, "Bunlar ispatlanmış ve son derece ciddi gerçeklerdir. Devlet kurumlarının dışında ve hukuk dışı alanlarda müdahaleler olduğunu teyit eder niteliktedir." dedi.

"Bütün gerçeğin bilinmesi için" hükümet olarak sahip oldukları bilgileri yargıya sunduklarını, daha fazla bilgi ortaya çıktıkça bu bilgileri de Ulusal Mahkemeye vereceklerini kaydeden Bolanos, "Doğrulanmış ve güvenilir gerçekleri bildiriyoruz. Bunlar varsayım değil. Hükümet, herhangi bir temel hakkın ihlali konusunda esnek olmayacaktır." şeklinde konuştu.
İspanya'da Pegasus casus programıyla dinleme skandalı geçen 18 Nisan'da ayrılıkçı Katalan siyasi liderler için ortaya çıkmış ve ülkede siyasi krize yol açmıştı.

ABD'nin The New Yorker dergisinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab araştırma grubunun verilerine dayandırdığı haberde, 60'tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin, İspanya İstihbarat Merkezi (CNI) tarafından Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı ileri sürülmüştü.
İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımla dinlenmelerini "siyasi skandal" olarak yorumlayan Katalan siyasetçiler, konunun hızlı ve en ince ayrıntılarına kadar soruşturulmasını, sorumluların cezalandırılmasını hükümetten istemiş ancak beklediği tepkiyi görmeyince hükümet ile siyasi bağlarını en düşük seviyeye indirme kararı almıştı.
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