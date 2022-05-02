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https://tr.sputniknews.com/20220502/istanbulda-bayramda-yollar-bos-kaldi-1056012706.html
İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı
İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ramazan bayramı
trafik
istanbul
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul genelinde yolların boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00'da yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.
türkiye
istanbul
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ramazan bayramı, trafik, istanbul

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

10:30 02.05.2022
© DHAİstanbul'da bayramda yollar boş kaldı
İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
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Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul genelinde yolların boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00'da yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.
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