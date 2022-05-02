https://tr.sputniknews.com/20220502/isvecte-musluman-ve-ortodoks-hristiyanlara-ait-mezarlar-tahrip-edildi-1056033656.html

İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi

İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi

İsveç'in Malmö kentindeki Östra mezarlığında Müslümanlara ve Ortodoks Hristiyanlara ait yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği bildirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T23:54+0300

2022-05-02T23:54+0300

2022-05-02T23:54+0300

dünya

isveç

müslüman

ortodoks kilisesi

mezarlık

vandalizm

irkçı saldırı

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İsveç'in devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Malmö Polis Sözcüsü Nils Norling, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin yaptığı saldırıda birçok mezar taşının tahrip edildiğini ve üzerine boya döküldüğünü söyledi. Norling, söz konusu mezarların Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait olduğunu belirtti.SVD gazetesinin haberinde ise yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarına dua etmek isteyen Müslümanların olayı fark edip polise haber verildiği belirtildi.Polis, olayın faillerine ilişkin ellerinde bilgi bulunmadığını ifade etti, görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi.

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isveç, müslüman, ortodoks kilisesi, mezarlık, vandalizm, irkçı saldırı