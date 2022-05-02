https://tr.sputniknews.com/20220502/isvecte-musluman-ve-ortodoks-hristiyanlara-ait-mezarlar-tahrip-edildi-1056033656.html
İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi
İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi
İsveç'in Malmö kentindeki Östra mezarlığında Müslümanlara ve Ortodoks Hristiyanlara ait yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği bildirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T23:54+0300
2022-05-02T23:54+0300
2022-05-02T23:54+0300
dünya
isveç
müslüman
ortodoks kilisesi
mezarlık
vandalizm
irkçı saldırı
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İsveç'in devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Malmö Polis Sözcüsü Nils Norling, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin yaptığı saldırıda birçok mezar taşının tahrip edildiğini ve üzerine boya döküldüğünü söyledi. Norling, söz konusu mezarların Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait olduğunu belirtti.SVD gazetesinin haberinde ise yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarına dua etmek isteyen Müslümanların olayı fark edip polise haber verildiği belirtildi.Polis, olayın faillerine ilişkin ellerinde bilgi bulunmadığını ifade etti, görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, müslüman, ortodoks kilisesi, mezarlık, vandalizm, irkçı saldırı
İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi
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İsveç'in Malmö kentindeki Östra mezarlığında Müslümanlara ve Ortodoks Hristiyanlara ait yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği bildirildi.
İsveç'in devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Malmö Polis Sözcüsü Nils Norling, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin yaptığı saldırıda birçok mezar taşının tahrip edildiğini ve üzerine boya döküldüğünü söyledi. Norling, söz konusu mezarların Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait olduğunu belirtti.
SVD gazetesinin haberinde ise yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarına dua etmek isteyen Müslümanların olayı fark edip polise haber verildiği belirtildi.
Polis, olayın faillerine ilişkin ellerinde bilgi bulunmadığını ifade etti, görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi.