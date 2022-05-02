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Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu
Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil için gelen 50 yaşındaki Almanya vatandaşı kadın ölü bulundu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T15:50+0300
2022-05-02T15:50+0300
yaşam
aydın
kuşadası
alman turist
ölü bulundu
polis
cenaze
otopsi
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Aydın'ın Kuşadası'nın Yavansu Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Foombank Manuela Diana'dan bir süre haber alamayan Almanya'daki yakınları, otele ulaşıp durumu bildirdi. Konunun polise bildirilmesi üzerine odaya giren ekipler, kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gördü.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan kadının cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/beyoglunda-omuz-atma-kavgasinda-bicaklanan-amerikali-turist-kaldirildigi-hastanede-oldu-1052200563.html
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aydın, kuşadası, alman turist, ölü bulundu, polis, cenaze, otopsi

Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu

15:50 02.05.2022
© AAOlay yeri inceleme
Olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil için gelen 50 yaşındaki Almanya vatandaşı kadın ölü bulundu.
Aydın'ın Kuşadası'nın Yavansu Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Foombank Manuela Diana'dan bir süre haber alamayan Almanya'daki yakınları, otele ulaşıp durumu bildirdi. Konunun polise bildirilmesi üzerine odaya giren ekipler, kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gördü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan kadının cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
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