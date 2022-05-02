https://tr.sputniknews.com/20220502/kusadasina-tatile-gelen-alman-turist-otel-odasinda-olu-bulundu-1056022153.html

Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu

Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil için gelen 50 yaşındaki Almanya vatandaşı kadın ölü bulundu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T15:50+0300

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2022-05-02T15:50+0300

yaşam

aydın

kuşadası

alman turist

ölü bulundu

polis

cenaze

otopsi

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Aydın'ın Kuşadası'nın Yavansu Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Foombank Manuela Diana'dan bir süre haber alamayan Almanya'daki yakınları, otele ulaşıp durumu bildirdi. Konunun polise bildirilmesi üzerine odaya giren ekipler, kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gördü.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan kadının cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211228/beyoglunda-omuz-atma-kavgasinda-bicaklanan-amerikali-turist-kaldirildigi-hastanede-oldu-1052200563.html

aydın

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aydın, kuşadası, alman turist, ölü bulundu, polis, cenaze, otopsi