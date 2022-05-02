https://tr.sputniknews.com/20220502/mansur-yavas-icisleri-dedikoduya-bile-mufettis-gonderiyor-belgeli-sikayetlerimize-islem-yapmiyor-1056021036.html

Mansur Yavaş: İçişleri dedikoduya bile müfettiş gönderiyor, belgeli şikayetlerimize işlem yapmıyor

Mansur Yavaş: İçişleri dedikoduya bile müfettiş gönderiyor, belgeli şikayetlerimize işlem yapmıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "İçişleri, belgeli şikâyetlerimize işlem yapmıyor. 80'in üzerinde şikayetimiz var, sadece 9'u için müfettiş geldi..... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T15:07+0300

2022-05-02T15:07+0300

2022-05-02T15:13+0300

ankapark

politika

mansur yavaş

içişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_3b76c13e460e4299c7bde676990db2f3.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın kendilerine karşı tutumunu eleştirerek, itibar suikasti yapıldığını söyledi. "Aleyhimizde şikayet olursa hemen koşturan, dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, bizim belgeli şikayetlerimize işlem yapmıyor. Savcılığa 80'in üzerinde şikayetimiz var. Bunlardan sadece 9'u ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi" diyen Yavaş "Oysa bizimle ilgili Twitter mesajı, televizyonda yapılan konuşmalar üzerine hemen müfettiş geliyor. Mülkiye müfettişlerinin bizimle ilgili soruşturma izni verilmemesiyle ilgili görüşüne rağmen, İçişleri Bakanlığı'nın inisiyatif kullanarak soruşturma izni vermesinin tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum. Artık itibar suikastı yapılıyor. Hatta zaman zaman TV'ye çıkan bazı şahıslar, müfettiş gelmeden ‘Belediyeye müfettiş gelecek' diye duyurularda bulunuyor" açıklamasında bulundu.3 kaymakamlığa ihtar kesildiSözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, kaymakamlıkların belediyeye karşı tutumları ve Ankapark'la ilgili rahatsızlıklarını da dile getirdi. Yavaş'ın açıklamaları şöyle:"Belediyenin özelleştirilen Belbesan firması var. Bu firma usulsüz özelleştirildiği için savcılığa verdik. Gayrimenkulde kullanım süresi bitmesine rağmen, Etimesgut Kaymakamı boşaltmıyor. Etimesgut Kaymakamı'nı savcılığa şikayet ettik. Ayrıca boşaltmayan kaymakamlara kira kaybı nedeniyle tazminat davası açacağız. Etimesgut, Çankaya, Altındağ kaymakamlıklarına tahliye yapmadıkları için ihtar çektik. Etimesgut'u savcılığa verdik. Sonuç itibariyle bunların hepsinden belediyenin kira kaybı var. 10 yılı dolmuş artık işgal durumunda. Kanun değişti ‘işgalcidir' diyor. Biz görevi devralıncaya kadar kaymakamlar bu tahliyeleri yaparken, biz görevi devraldıktan sonra yapmamaya başladılar. Neden kaynaklanıyor? Bunu da İçişleri Bakanı'na sormak lazım niye görev yapmadıklarını. Belediyenin buralarda müthiş zararları var.'Ankapark'ta 801 milyon dolar çürüyor, hâlâ bize vermiyorlar’Ankapark bu kadar sahipsiz olunca hırsızların da mekanı oldu. Bu arada hiç olmazsa 100 tane hırsız yakalandı orada. Kabloları kesip satıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de firma iflasını istedi. İflas olunca otomatikman sözleşme sona ermesine rağmen Yenimahalle Kaymakamlığı'na yazı yazdık ‘Burayı bize verin' diye. Onlar da İçişleri Bakanlığına sormuşlar. Hâlâ sonuç bekliyoruz. Orada tam 801 milyon dolar çürüyor. Ama bakıyoruz bazı siyasiler televizyona çıkıyorlar ‘Ankaparkı niye işletmiyorsunuz?' diye bizi suçluyorlar. Artık buna ben ‘pişkinlik' diyorum başka bir şey demiyorum. Hatalı proje de olsa, devasa rakamlar da harcanmış olsa ortada bir mal var ve bu malın mutlaka bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Halka soracağız."

https://tr.sputniknews.com/20220404/sozcu-yazari-toker-ankapark-tahliye-edilemiyor-1055290672.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankapark, mansur yavaş, içişleri bakanlığı