https://tr.sputniknews.com/20220502/moldova-savunma-bakanligi-rusyadan-herhangi-bir-askeri-tehdit-belirtisi-gormuyoruz-1056028564.html
Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz
Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz
Moldova Savunma Bakanlığı Sözcüsü Alla Diakonu, Moldova makamlarının Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmediklerini söyledi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T20:18+0300
2022-05-02T20:18+0300
2022-05-02T20:18+0300
savunma
moldova
rusya
tehdit
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İngiliz The Times gazetesinin “Rusya’nın Moldova’ya saldırmayı planladığı” iddiasını ülkenin TV 8 kanalına değerlendiren sözcü, “Şu anda Moldova'nın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret yok” diyerek, sadece Moldova makamlarının değil, ülkenin yabancı ortaklarının da aynı fikirde olduğunu kaydetti.Sözcü, Moldova’nın ilgili tüm devlet kurumlarının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlangıcından bu yana yüksek teyakkuz halinde çalıştığını ve durumu yakından izlediğini de sözlerine ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
moldova, rusya, tehdit
Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz
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Moldova Savunma Bakanlığı Sözcüsü Alla Diakonu, Moldova makamlarının Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmediklerini söyledi.
İngiliz The Times gazetesinin “Rusya’nın Moldova’ya saldırmayı planladığı” iddiasını ülkenin TV 8 kanalına değerlendiren sözcü, “Şu anda Moldova'nın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret yok” diyerek, sadece Moldova makamlarının değil, ülkenin yabancı ortaklarının da aynı fikirde olduğunu kaydetti.
Sözcü, Moldova’nın ilgili tüm devlet kurumlarının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlangıcından bu yana yüksek teyakkuz halinde çalıştığını ve durumu yakından izlediğini de sözlerine ekledi.