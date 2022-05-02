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Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz
Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz
Moldova Savunma Bakanlığı Sözcüsü Alla Diakonu, Moldova makamlarının Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmediklerini söyledi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T20:18+0300
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savunma
moldova
rusya
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İngiliz The Times gazetesinin “Rusya’nın Moldova’ya saldırmayı planladığı” iddiasını ülkenin TV 8 kanalına değerlendiren sözcü, “Şu anda Moldova'nın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret yok” diyerek, sadece Moldova makamlarının değil, ülkenin yabancı ortaklarının da aynı fikirde olduğunu kaydetti.Sözcü, Moldova’nın ilgili tüm devlet kurumlarının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlangıcından bu yana yüksek teyakkuz halinde çalıştığını ve durumu yakından izlediğini de sözlerine ekledi.
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moldova, rusya, tehdit

Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz

20:18 02.05.2022
© AAMoldova
Moldova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Moldova Savunma Bakanlığı Sözcüsü Alla Diakonu, Moldova makamlarının Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmediklerini söyledi.
İngiliz The Times gazetesinin “Rusya’nın Moldova’ya saldırmayı planladığı” iddiasını ülkenin TV 8 kanalına değerlendiren sözcü, “Şu anda Moldova'nın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret yok” diyerek, sadece Moldova makamlarının değil, ülkenin yabancı ortaklarının da aynı fikirde olduğunu kaydetti.
Sözcü, Moldova’nın ilgili tüm devlet kurumlarının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlangıcından bu yana yüksek teyakkuz halinde çalıştığını ve durumu yakından izlediğini de sözlerine ekledi.
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