https://tr.sputniknews.com/20220502/moldova-savunma-bakanligi-rusyadan-herhangi-bir-askeri-tehdit-belirtisi-gormuyoruz-1056028564.html

Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz

Moldova Savunma Bakanlığı: Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmüyoruz

Moldova Savunma Bakanlığı Sözcüsü Alla Diakonu, Moldova makamlarının Rusya'dan herhangi bir askeri tehdit belirtisi görmediklerini söyledi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T20:18+0300

2022-05-02T20:18+0300

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savunma

moldova

rusya

tehdit

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İngiliz The Times gazetesinin “Rusya’nın Moldova’ya saldırmayı planladığı” iddiasını ülkenin TV 8 kanalına değerlendiren sözcü, “Şu anda Moldova'nın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret yok” diyerek, sadece Moldova makamlarının değil, ülkenin yabancı ortaklarının da aynı fikirde olduğunu kaydetti.Sözcü, Moldova’nın ilgili tüm devlet kurumlarının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlangıcından bu yana yüksek teyakkuz halinde çalıştığını ve durumu yakından izlediğini de sözlerine ekledi.

moldova

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moldova, rusya, tehdit