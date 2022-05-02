https://tr.sputniknews.com/20220502/new-york-borsasi-dususle-acildi-1056024724.html
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T17:16+0300
2022-05-02T17:16+0300
2022-05-02T17:16+0300
ekonomi
new york borsasi
nasdaq
s&p
enflasyon
faiz artırımı
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New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,62 azalarak 4.106,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kayıpla 12.244,23 puana indi.ABD'de teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığına neden olan bilançolarının etkisiyle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü. Enflasyonist kaygılar tahvil piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,99 seviyesine yükseldi.50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyorAnalistler, ABD'de yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararların piyasaların odağında olacağını belirtti. Fed'in açıklayacağı kararlarla para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön vereceğine işaret eden analistler, bankanın yüksek enflasyonla mücadele için 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.
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new york borsasi, nasdaq, s&p, enflasyon, faiz artırımı
New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,62 azalarak 4.106,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kayıpla 12.244,23 puana indi.
ABD'de teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığına neden olan bilançolarının etkisiyle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü. Enflasyonist kaygılar tahvil piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,99 seviyesine yükseldi.
50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor
Analistler, ABD'de yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararların piyasaların odağında olacağını belirtti. Fed'in açıklayacağı kararlarla para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön vereceğine işaret eden analistler, bankanın yüksek enflasyonla mücadele için 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.