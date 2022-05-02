https://tr.sputniknews.com/20220502/pendikte-cocuklarin-macinda-satirli-silahli-saldiri--1056026147.html

Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı saldırı

Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı saldırı

İstanbul Pendik'te oynanan U14 Ligi futbol karşılaşması sırasında kavga çıktı. Bir taraftar grubu ellerindeki sopa ve satırlarla çocuklara saldırdı. Stat... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T18:32+0300

2022-05-02T18:32+0300

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türkiye

pendik

saldırı

satır

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Pendik Sahilspor ve Kaynarcaspor takımları dün U14 Ligi'nde karşı karşıya geldi. İddiaya göre, maç 1-1 devam ederken seyirciler arasından bir kişi torpil patlattı.Öfkelenen Pendik Sahilspor taraftarları, maçı izleyen yaşı küçük çocukları bir anda dövmeye başladı.Çocuklar, saldırıdan kurtulmak için stadın dışına çıktı. Aracından silahını alan bir saldırgan ise havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.Fatih Topçu, olayı şöyle anlattı:"Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm, elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk.Yani kavgaya karışan çocuklar ufacık çocuklar. Her tarafları kesik. Ondan sonra şikayetçi olmalarını söylediğimde hepsi 'korkuyoruz abi şikayetçi olamayız' dediler.''Başka bir saldırgan ise elindeki satırı etrafa savurdu. Çocuklar öfkeli taraftarların sopalı ve kesici aletlerle saldırısı sonucu yaralandı.Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından dövüldü. Yaralılar tedavi altına alındı, saldırganlardan şikayetçi oldu.

türkiye

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pendik, saldırı, satır