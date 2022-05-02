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https://tr.sputniknews.com/20220502/rusyada-ramazan-bayrami-namazi-dolayisiyla-camiler-dolup-tasti-1056011641.html
Rusya'da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camiler dolup taştı
Rusya'da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camiler dolup taştı
Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T09:59+0300
2022-05-02T09:59+0300
dünya
rusya
ramazan bayramı
bayram namazı
vladimir putin
cami
anıt camisi
moskova merkez camisi
tarihi cami
mesaj
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Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar akın etti. Moskova bölgesinde 40 yerde bayram namazının kılınması için ayrıca özel yer hazırlandı.Metro istasyonları ve caddeler kalabalık nedeniyle belirli süreliğine kapatıldıSon iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle cemaatle ibadet edilemeyen Moskova'daki camilerde namaz kılmak isteyenler, cami etrafındaki metrolarda ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı metro istasyonları ve caddeler kalabalık nedeniyle belirli süreliğine kapatıldı.Camilere sığmayan cemaat, kapatılan sokaklarda namaz kıldıCamilere sığmayan binlerce kişiden oluşan cemaat güvenlik nedeniyle kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde namaza durdu.Putin'in, Rusya'daki Müslümanlara yönelik kutlama mesajı okunduMoskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı ve hutbe okudu. Camide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'daki Müslümanlara yönelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu. Rusya Müslümanları, başta Vladivostok, Ufa, Kazan olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazı kıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/bahceli-turkiye-insallah-iki-bayram-arasinda-teror-belasindan-kurtulur-1056010886.html
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rusya, ramazan bayramı, bayram namazı, vladimir putin, cami, anıt camisi , moskova merkez camisi, tarihi cami, mesaj, tebrik mesajı

Rusya'da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camiler dolup taştı

09:59 02.05.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girMoskova'da Ramazan Bayramı
Moskova'da Ramazan Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı.
Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar akın etti. Moskova bölgesinde 40 yerde bayram namazının kılınması için ayrıca özel yer hazırlandı.

Metro istasyonları ve caddeler kalabalık nedeniyle belirli süreliğine kapatıldı

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle cemaatle ibadet edilemeyen Moskova'daki camilerde namaz kılmak isteyenler, cami etrafındaki metrolarda ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı metro istasyonları ve caddeler kalabalık nedeniyle belirli süreliğine kapatıldı.

Camilere sığmayan cemaat, kapatılan sokaklarda namaz kıldı

Camilere sığmayan binlerce kişiden oluşan cemaat güvenlik nedeniyle kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde namaza durdu.

Putin'in, Rusya'daki Müslümanlara yönelik kutlama mesajı okundu

Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı ve hutbe okudu. Camide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'daki Müslümanlara yönelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu. Rusya Müslümanları, başta Vladivostok, Ufa, Kazan olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazı kıldı.
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