https://tr.sputniknews.com/20220502/sokak-ortasinda-kadin-is-arkadasini-darbetti-cevredekiler-tarafindan-dovuldu-1056026212.html

Sokak ortasında kadın iş arkadaşını darbetti, çevredekiler tarafından dövüldü

Sokak ortasında kadın iş arkadaşını darbetti, çevredekiler tarafından dövüldü

Antalya'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T18:20+0300

2022-05-02T18:20+0300

2022-05-02T18:41+0300

antalya

kadına şiddet

türkiye

darp

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Antalya'da bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi sonrasında Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı.Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti. Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Şahin, yerde de tekmelendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220430/esini-taciz-ettigini-iddia-ettigi-araca-sopa-ile-saldirdi-1055980055.html

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antalya, kadına şiddet, darp