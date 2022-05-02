https://tr.sputniknews.com/20220502/sokak-ortasinda-kadin-is-arkadasini-darbetti-cevredekiler-tarafindan-dovuldu-1056026212.html
Sokak ortasında kadın iş arkadaşını darbetti, çevredekiler tarafından dövüldü
Sokak ortasında kadın iş arkadaşını darbetti, çevredekiler tarafından dövüldü
Antalya'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T18:20+0300
2022-05-02T18:20+0300
2022-05-02T18:41+0300
antalya
kadına şiddet
türkiye
darp
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Antalya'da bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi sonrasında Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı.Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti. Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Şahin, yerde de tekmelendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220430/esini-taciz-ettigini-iddia-ettigi-araca-sopa-ile-saldirdi-1055980055.html
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antalya, kadına şiddet, darp
Sokak ortasında kadın iş arkadaşını darbetti, çevredekiler tarafından dövüldü
18:20 02.05.2022 (güncellendi: 18:41 02.05.2022) Abone ol
Antalya'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin, olayı görenler tarafından dövüldü.
Antalya'da bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonrasında Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı.
Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti. Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Şahin, yerde de tekmelendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.