https://tr.sputniknews.com/20220502/uefadan-trabzonspora-tebrik-mesaji-1056024047.html
UEFA'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı
UEFA'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı
Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a UEFA'dan tebrik mesajı geldi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:44+0300
2022-05-02T16:44+0300
2022-05-02T16:58+0300
spor
uefa
trabzonspor
şampiyonluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055995406_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_0b3104659b3404515fd2e8b10ec5276a.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/trabzonsporun-sampiyonluk-oykusu-1055995629.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055995406_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_264f13e533e062646de72a906272e2d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, trabzonspor, şampiyonluk
UEFA'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı
16:44 02.05.2022 (güncellendi: 16:58 02.05.2022) Abone ol
Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a UEFA'dan tebrik mesajı geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.