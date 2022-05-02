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UEFA'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı
UEFA'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı
Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a UEFA'dan tebrik mesajı geldi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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uefa
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/trabzonsporun-sampiyonluk-oykusu-1055995629.html
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uefa, trabzonspor, şampiyonluk

UEFA'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

16:44 02.05.2022 (güncellendi: 16:58 02.05.2022)
© AATrabzonspor'un şampiyonluk öyküsü
Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a UEFA'dan tebrik mesajı geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.
Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
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