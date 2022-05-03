https://tr.sputniknews.com/20220503/adanada-ozel-halk-otobusu-yolun-cokmesi-sonucu-gole-devrildi-1056049389.html
Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi
Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi
Adana'da, içerisinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsü, yolun bir kısmının çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T16:05+0300
2022-05-03T16:05+0300
2022-05-03T16:10+0300
yaşam
kaza
adana
polis
olay yeri
çukurova
seyhan
baraj gölü
piknik
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Mustafa Talan yönetimindeki boş halk otobüsü, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Özel halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazada yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otobüs, çekiciyle, devrildiği bölgeden çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/camdan-sarkarak-sosyal-medyada-yayin-yaparken-firina-girdi-1056046235.html
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kaza, adana, polis, olay yeri, çukurova, seyhan, baraj gölü, piknik
Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi
16:05 03.05.2022 (güncellendi: 16:10 03.05.2022) Abone ol
Adana'da, içerisinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsü, yolun bir kısmının çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.
Mustafa Talan yönetimindeki boş halk otobüsü, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Özel halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.
Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazada yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otobüs, çekiciyle, devrildiği bölgeden çıkarıldı.