https://tr.sputniknews.com/20220503/adanada-ozel-halk-otobusu-yolun-cokmesi-sonucu-gole-devrildi-1056049389.html

Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi

Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi

Adana'da, içerisinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsü, yolun bir kısmının çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T16:05+0300

2022-05-03T16:05+0300

2022-05-03T16:10+0300

yaşam

kaza

adana

polis

olay yeri

çukurova

seyhan

baraj gölü

piknik

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Mustafa Talan yönetimindeki boş halk otobüsü, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Özel halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazada yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otobüs, çekiciyle, devrildiği bölgeden çıkarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220503/camdan-sarkarak-sosyal-medyada-yayin-yaparken-firina-girdi-1056046235.html

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kaza, adana, polis, olay yeri, çukurova, seyhan, baraj gölü, piknik