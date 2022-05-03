https://tr.sputniknews.com/20220503/bakan-soylu-bu-dunyanin-nimetlerine-aldanmayin-muslumanlar-buyuk-bir-sinavdadir-1056049588.html

Bakan Soylu: Bu dünyanın nimetlerine aldanmayın, Müslümanlar büyük bir sınavdadır

Bakan Soylu: Bu dünyanın nimetlerine aldanmayın, Müslümanlar büyük bir sınavdadır

İçişleri Bakanı Soylu, “Buradan vicdanları katılaşmış olanlara sesleniyorum; bu dünyanın nimetlerine aldanmayın. Müslümanlar büyük bir sınavdadır. Batıdan... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T16:10+0300

2022-05-03T16:10+0300

2022-05-03T16:10+0300

politika

türkiye

suriye

idlib

recep tayyip erdoğan

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan AFAD koordinasyonunda Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesine geçti. Bakan Soylu, İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının ardından konuşan Bakan Soylu, Suriyeli sivillerin bayramlarını kutladı. Bakan Soylu, "Bugün insanlığın sesi olan, mazlumun sesi olan, vicdanın sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'dan size selam getirdik. Burası sadece briket evlerin açılışının yapıldığı bir yer değildir. Burası zenginliğin şımarttığı dünyaya karşı, mazlumların zulümle karşı karşıya kaldıktan sonra sesi çıkmayan ikiyüzlü dünyaya karşı itirazın olduğu ve hakkın sesinin yükseldiği alandır" ifadelerini kullandı.‘Burada 81 vilayetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin her birinin katkısı desteği var’12 sivil toplum kuruluşuyla yıllardır milyonlarca insana Türkiye'nin yardım köprüsü kurduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:‘Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak’Bakan Soylu, yeni bir adıma daha başlayacaklarını kaydederken, "Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verdi. Nasıl İdlib'de milyon insana ev yapılıyorsa, şimdi yeni bir adıma daha başlıyoruz. Celabrus, Azez, El-Bab, Resulayn, Tel Abyad'da Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Bunu hem uluslararası hem de kendi hayır kuruluşlarımızla yapacağız. Yine AFAD koordinasyonunda yapılacak. Projeleri tamamlandı. Yakın zamanda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem G-20 hem Birleşmiş Milletler toplantısında bütün dünyaya seslendi. Dedi ki; 'Kuzey Suriye'nin Türkiye'ye yakın olan bandında Suriye'deki evinden edilen kardeşlerimize konutlar yapalım. Bütün dünyaya ceplerinde çok parası olduğunu iddia edenlere, yüzyıllardır dünyayı sömürenlere o biz batı medeniyetiyiz diye haykıranlara söyledi. Ama onların gözleri yok görmezler. Kulakları yok duymazlar. Kalpleri katıdır anlamazlar. Biz yıllarca birlikte yaşadık. Aynı kıbleye secde ettik. Biz 3 gün önce Cumhurbaşkanımızla Kâbe-i Muazzama'daydık. Allah'a niyazda bulunduk, 'Allah'ım bu mazlumlara sen yardım et, sen yardım edicisin, sen güç ve kudret sahibisin' dedik. Allah şahittir kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek. Sizi zulme teslim etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi kıyamete kadar devam ettireceğiz. Allah bizi dünyaya ve mazlumlara mahkûm etmesin” ifadelerini kullandı.‘Bu sınavda bizi sınıfta bırakmamaya vesile oldunuz’Bölgede yapılanları da değerlendiren Bakan Soylu, "Burada sadece 77 bini projelendirmedik, 57 bin 306'sını tamamladık, 9 bin 700 ev devam ediyor. 10 bin eve başlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, yıl sonuna kadar 100 bini arkadaşlarımızla Allah'ın izniyle bitireceğiz. Burada 50 okul bitirdik, 23 okul devam ettiriyoruz, toplam 73 okul. 26 cami bitirdik, 24'ünü devam ettiriyoruz. 10 sağlık tesisi yaptık, 13'ünü devam ettiriyoruz. 11 sosyal tesis yaptırdık, 7'sini devam ettiriyoruz. 7 park bitirdik, 18 çocuk parkı yapıyoruz. 21 fırın bitirdik, 13 fırın devam ettiriyoruz. 36 su kuyusu yaptırdık, 4 su kuyusu yaptırıyoruz. Size Tayyip Erdoğan'ın bana verdiği bir talimatı söyleyeceğim. Briket evlerin arasında yollar topraktı. Bana dedi ki; 'Çok yakın zamanda bunların hepsini parke yapacaksınız. Çünkü benim kardeşlerim eksiklik çekmeyecekler.' Birçoğunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bir taraftan suyunu, elektriğini her birini buraya getirdik. Allah sizden razı olsun. Bize bizi tekrar hatırlattınız. Biz Cenabı Allah'ın nezdinde bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Bu sınavda bizi sınıfta bırakmamaya vesile oldunuz" değerlendirmesinde bulundu.‘Batıdan kimse kendisine bir nimet beklemesin’Türkiye'nin sadece Suriye'de yardımlar yapmadığına dikkat çeken Bakan Soylu, "Batı, sömürgesine devam ediyor. Biz Lübnan'da, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Bangladeş’te Arakan Müslümanlarıyla beraber varız. Biz Ukrayna'da varız. Biz dünyada nerede zülüm varsa Allah şahittir karşısında hep birlikte varız. Eğer biz olmasak şu çocuklar bizden hesap sorarlardı. Bu dünyada da öteki dünyada da. Buradan vicdanları katılaşmış olanlara sesleniyorum; bu dünyanın nimetlerine aldanmayın. Müslümanlar büyük bir sınavdadır. Batıdan kimse kendisine bir nimet beklemesin. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Dünyaya insanlığa neler yapılması lazım anlatmalıyız. Onun için birlik içerisinde olmalıyız" dedi.

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türkiye, suriye, idlib, recep tayyip erdoğan, süleyman soylu