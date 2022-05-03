https://tr.sputniknews.com/20220503/bayern-munih-thomas-mullerin-sozlesmesini-2024-yilina-kadar-uzatti-1056050883.html

Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Alman ekibi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T16:55+0300

2022-05-03T16:55+0300

2022-05-03T16:55+0300

spor

bayern münih

futbol

thomas müller

almanya

bundesliga

sözleşme

2024

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Alman temsilcisi Bayern Münih, 32 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Müller'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.Kulüp CEO'su Oliver Kahn konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Müller bu kulübün armasını kalbinde taşıyan bir ikon. Böylesine önemli bir oyuncunun sözleşmesini uzattığımız için çok memnunuz" diye konuştu.Müller ise Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Alman futbolcu, Bayern Münih ile çıktığı 611 müsabakada 220 kez rakip fileleri havalandırdı.

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bayern münih, futbol, thomas müller, almanya, bundesliga, sözleşme, 2024