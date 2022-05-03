https://tr.sputniknews.com/20220503/cinin-liaoning-ucak-gemisi-7-parcalik-filoyla-pasifik-okyanusuna-acildi-1056055392.html
Çin'in Liaoning uçak gemisi, 7 parçalık filoyla Pasifik Okyanusu'na açıldı
Çin'in Liaoning uçak gemisi, 7 parçalık filoyla Pasifik Okyanusu'na açıldı
Çin'in Liaoning uçak gemisinin, 5 muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisi eşliğinde Doğu Çin Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığı bildirildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T20:08+0300
2022-05-03T20:08+0300
2022-05-03T20:08+0300
savunma
çin
uçak gemisi
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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yayımladığı açıklamada, Liaoning'in, 2 Mayıs'ta, "Tip 055" Nançang muhribi, "Tip 52D" Şining, Urumçi ve Çıngdu muhripleri, "Tip 52C" Cıngcou muhribi, "Tip 54A" Şiangtan fırkateyni ve "Tip 901" Hulun Hu ikmal gemisi ile Doğu Çin Denizi’nde Okinava Adası ile Miyako Adası arasındaki bölgeden Pasifik Okyanusu'na doğru seyrettiği belirtildi.Açıklamaya eklenen fotoğrafa Liaoning'in güvertesinde J-15 savaş uçakları ile Z-8 ve Z-9 helikopterleri olduğu görüldü.Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması Sözcüsü Gao Şiuçıng, yaptığı açıklamada Liaoning'in "Batı Pasifik açıklarında gerçekçi savaş tatbikatı yapacağını" belirterek faaliyeti doğruladı.Sözcü Gao, tatbikatın yıllık planlamaya uygun olarak, donanmanın görev kabiliyetini artırmak üzere düzenlendiği, faaliyetin uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir başka ülkeyi hedef almadığını belirtti.Liaoning'in, ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun Filipinler Denizi'nde görevde olduğu bir dönemde kalabalık bir filoyla aynı bölgede görevlendirilmesi dikkati çekti.
çin
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çin, uçak gemisi
Çin'in Liaoning uçak gemisi, 7 parçalık filoyla Pasifik Okyanusu'na açıldı
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Çin'in Liaoning uçak gemisinin, 5 muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisi eşliğinde Doğu Çin Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığı bildirildi.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yayımladığı açıklamada, Liaoning'in, 2 Mayıs'ta, "Tip 055" Nançang muhribi, "Tip 52D" Şining, Urumçi ve Çıngdu muhripleri, "Tip 52C" Cıngcou muhribi, "Tip 54A" Şiangtan fırkateyni ve "Tip 901" Hulun Hu ikmal gemisi ile Doğu Çin Denizi’nde Okinava Adası ile Miyako Adası arasındaki bölgeden Pasifik Okyanusu'na doğru seyrettiği belirtildi.
Açıklamaya eklenen fotoğrafa Liaoning'in güvertesinde J-15 savaş uçakları ile Z-8 ve Z-9 helikopterleri olduğu görüldü.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması Sözcüsü Gao Şiuçıng, yaptığı açıklamada Liaoning'in "Batı Pasifik açıklarında gerçekçi savaş tatbikatı yapacağını" belirterek faaliyeti doğruladı.
Sözcü Gao, tatbikatın yıllık planlamaya uygun olarak, donanmanın görev kabiliyetini artırmak üzere düzenlendiği, faaliyetin uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir başka ülkeyi hedef almadığını belirtti.
Liaoning'in, ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun Filipinler Denizi'nde görevde olduğu bir dönemde kalabalık bir filoyla aynı bölgede görevlendirilmesi dikkati çekti.