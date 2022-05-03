https://tr.sputniknews.com/20220503/demet-akalin-acun-bile-yokluk-adasini-kaldirdi-bizim-muzik-yasagi-kalkmadi-1056046726.html

Demet Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı, bizim müzik yasağı kalkmadı, ne günah işledik?

Demet Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı, bizim müzik yasağı kalkmadı, ne günah işledik?

Demet Akalın, Twitter'da yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, 'bayram müjdesi' istedi. Akalın ardından, "Acun bile yokluk adasını... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T14:11+0300

2022-05-03T14:11+0300

2022-05-03T14:16+0300

demet akalın

yaşam

müzik kısıtlaması

recep tayyip erdoğan

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Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak müzik yasağının kaldırılmasını istedi. Akalın bir başka paylaşımında ise müzik yasağının hâlâ uygulanmasına sitem ederek "Vay be ne günah işledik" dedi.Demet Akalın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek Ramazan Bayramı’nda ‘müjde’ istedi. Akalın müzik yasağının kalkması için “Bir bayram müjdesi yakışırdı müzik yasağına” yazdı.Akalın taleplerinin ardından bir de sitemde bulunarak, "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be, ne günah işledik" dedi.Akalın, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Saray'daki iftar programına katıldı. Akalın katıldığı iftara gelen tepkilerin ardından, Erdoğan'dan 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını talep ettiğini belirtmişti. Akalın, "Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220418/sanatcilar-dolmabahcedeki-iftari-anlatti-muzik-kisitlamasinin-kaldirilmasi-icin-talepte-bulundum-1055636693.html

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demet akalın, müzik kısıtlaması, recep tayyip erdoğan