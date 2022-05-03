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Demet Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı, bizim müzik yasağı kalkmadı, ne günah işledik?
Demet Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı, bizim müzik yasağı kalkmadı, ne günah işledik?
Demet Akalın, Twitter'da yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, 'bayram müjdesi' istedi. Akalın ardından, "Acun bile yokluk adasını... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:11+0300
2022-05-03T14:16+0300
demet akalın
yaşam
müzik kısıtlaması
recep tayyip erdoğan
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Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak müzik yasağının kaldırılmasını istedi. Akalın bir başka paylaşımında ise müzik yasağının hâlâ uygulanmasına sitem ederek "Vay be ne günah işledik" dedi.Demet Akalın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek Ramazan Bayramı’nda ‘müjde’ istedi. Akalın müzik yasağının kalkması için “Bir bayram müjdesi yakışırdı müzik yasağına” yazdı.Akalın taleplerinin ardından bir de sitemde bulunarak, "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be, ne günah işledik" dedi.Akalın, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Saray'daki iftar programına katıldı. Akalın katıldığı iftara gelen tepkilerin ardından, Erdoğan'dan 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını talep ettiğini belirtmişti. Akalın, "Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220418/sanatcilar-dolmabahcedeki-iftari-anlatti-muzik-kisitlamasinin-kaldirilmasi-icin-talepte-bulundum-1055636693.html
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demet akalın, müzik kısıtlaması, recep tayyip erdoğan

Demet Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı, bizim müzik yasağı kalkmadı, ne günah işledik?

14:11 03.05.2022 (güncellendi: 14:16 03.05.2022)
© Fotoğraf : InstagramDemet Akalın
Demet Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Demet Akalın, Twitter'da yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, 'bayram müjdesi' istedi. Akalın ardından, "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı" yazdı.
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak müzik yasağının kaldırılmasını istedi. Akalın bir başka paylaşımında ise müzik yasağının hâlâ uygulanmasına sitem ederek "Vay be ne günah işledik" dedi.
Demet Akalın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek Ramazan Bayramı’nda ‘müjde’ istedi. Akalın müzik yasağının kalkması için “Bir bayram müjdesi yakışırdı müzik yasağına” yazdı.
Akalın taleplerinin ardından bir de sitemde bulunarak, "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be, ne günah işledik" dedi.
Akalın, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Saray'daki iftar programına katıldı. Akalın katıldığı iftara gelen tepkilerin ardından, Erdoğan'dan 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını talep ettiğini belirtmişti. Akalın, "Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim" demişti.
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