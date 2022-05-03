https://tr.sputniknews.com/20220503/hasta-tutukluya-olum-tehdidi-iddiasina-yalanlama-baska-bir-hukumluyle-yasanan-olaya-dayaniyor-1056059584.html

'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama: Başka bir hükümlüyle yaşanan olaya dayanıyor

'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama: Başka bir hükümlüyle yaşanan olaya dayanıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta tutuklu Naif İşçi'nin "ölümle tehdit edildiğine"... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T23:34+0300

2022-05-03T23:34+0300

2022-05-03T23:35+0300

türkiye

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

adalet bakanlığı

hükümlü

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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.İddialar üzerine yapılan inceleme sonucu adı geçen kişinin, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak barındırıldığı belirtilerek "Habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.İdari soruşturmada, hükümlü İşçi'nin verdiği savunmada herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını beyan ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı, hükümlü