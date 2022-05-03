Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220503/hasta-tutukluya-olum-tehdidi-iddiasina-yalanlama-baska-bir-hukumluyle-yasanan-olaya-dayaniyor-1056059584.html
'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama: Başka bir hükümlüyle yaşanan olaya dayanıyor
'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama: Başka bir hükümlüyle yaşanan olaya dayanıyor
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta tutuklu Naif İşçi'nin "ölümle tehdit edildiğine"... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T23:34+0300
2022-05-03T23:35+0300
türkiye
ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
adalet bakanlığı
hükümlü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.İddialar üzerine yapılan inceleme sonucu adı geçen kişinin, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak barındırıldığı belirtilerek "Habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.İdari soruşturmada, hükümlü İşçi'nin verdiği savunmada herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını beyan ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043845100_192:0:1397:904_1920x0_80_0_0_c03ad28d782ec5b0984959b6dc23db2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı, hükümlü

'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama: Başka bir hükümlüyle yaşanan olaya dayanıyor

23:34 03.05.2022 (güncellendi: 23:35 03.05.2022)
© AAHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta tutuklu Naif İşçi'nin "ölümle tehdit edildiğine" ilişkin haber ve paylaşımların tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluştuğu bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
İddialar üzerine yapılan inceleme sonucu adı geçen kişinin, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak barındırıldığı belirtilerek "Habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.
İdari soruşturmada, hükümlü İşçi'nin verdiği savunmada herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını beyan ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kurum personeli hakkında da şikayeti bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve kurum uygulamalarıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Gerçeklikten uzak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала