https://tr.sputniknews.com/20220503/hindistanda-ucagin-turbulansa-girmesi-sonucu-17-kisi-yaralandi-1056047136.html

Hindistan’da uçağın türbülansa girmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Hindistan’da uçağın türbülansa girmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Hindistan’da "Boeing 737" tipi uçağın iniş öncesi türbülansa girmesi sonucu 17 yolcunun yaralandığı bildirildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T14:22+0300

2022-05-03T14:22+0300

2022-05-03T14:22+0300

yaşam

oksijen

maske

türbülans

boeing 737

bbc

hindistan

spicejet

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İngiltere merkezli BBC’nin haberine göre, görüntüleri yeni ortaya çıkan olay 1 Mayıs'ta yaşandı. SpiceJet Havayolları'na ait "Boeing 737" tipi uçak, Mumbai'den Durgapur'a seyahat ediyordu.Yolcu ve mürettebattan oluşan 200 kişinin bulunduğu uçak, iniş için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. 17 dakika süren türbülans nedeniyle uçakta büyük panik yaşandı. Çoğunluğunu emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların oluşturduğu 17 kişi yaralandı. Oksijen maskeleri açılan uçakta, sarsıntının etkisiyle çöp kutuları da devrildi.

https://tr.sputniknews.com/20220501/thy-ucagina-yildirim-carpti-1055993372.html

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oksijen, maske, türbülans, boeing 737, bbc, hindistan, spicejet