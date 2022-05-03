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Hindistan’da uçağın türbülansa girmesi sonucu 17 kişi yaralandı
Hindistan’da uçağın türbülansa girmesi sonucu 17 kişi yaralandı
Hindistan’da "Boeing 737" tipi uçağın iniş öncesi türbülansa girmesi sonucu 17 yolcunun yaralandığı bildirildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:22+0300
2022-05-03T14:22+0300
yaşam
oksijen
maske
türbülans
boeing 737
bbc
hindistan
spicejet
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İngiltere merkezli BBC’nin haberine göre, görüntüleri yeni ortaya çıkan olay 1 Mayıs'ta yaşandı. SpiceJet Havayolları'na ait "Boeing 737" tipi uçak, Mumbai'den Durgapur'a seyahat ediyordu.Yolcu ve mürettebattan oluşan 200 kişinin bulunduğu uçak, iniş için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. 17 dakika süren türbülans nedeniyle uçakta büyük panik yaşandı. Çoğunluğunu emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların oluşturduğu 17 kişi yaralandı. Oksijen maskeleri açılan uçakta, sarsıntının etkisiyle çöp kutuları da devrildi.
https://tr.sputniknews.com/20220501/thy-ucagina-yildirim-carpti-1055993372.html
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oksijen, maske, türbülans, boeing 737, bbc, hindistan, spicejet

Hindistan’da uçağın türbülansa girmesi sonucu 17 kişi yaralandı

14:22 03.05.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHHindistan havayollarına bağlı SpiceJet
Hindistan havayollarına bağlı SpiceJet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
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Hindistan’da "Boeing 737" tipi uçağın iniş öncesi türbülansa girmesi sonucu 17 yolcunun yaralandığı bildirildi.
İngiltere merkezli BBC’nin haberine göre, görüntüleri yeni ortaya çıkan olay 1 Mayıs'ta yaşandı. SpiceJet Havayolları'na ait "Boeing 737" tipi uçak, Mumbai'den Durgapur'a seyahat ediyordu.
Yolcu ve mürettebattan oluşan 200 kişinin bulunduğu uçak, iniş için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. 17 dakika süren türbülans nedeniyle uçakta büyük panik yaşandı. Çoğunluğunu emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların oluşturduğu 17 kişi yaralandı. Oksijen maskeleri açılan uçakta, sarsıntının etkisiyle çöp kutuları da devrildi.
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
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THY uçağına yıldırım çarptı
1 Mayıs, 10:36
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