İçişleri Bakan Yardımcısı: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak
23:51 03.05.2022 (güncellendi: 00:12 04.05.2022)
© AA İsmail Çataklı
© AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer haklarında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.
Çataklı paylaşımında şunları ifade etti:
"Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır."
Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) May 3, 2022
Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum.
Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır.
İsmail Çataklı'nın açıklamalarına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter üzerinden yanıt verdi.
Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti’nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye’nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz. https://t.co/8ZyWn1oBxc— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2022