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https://tr.sputniknews.com/20220503/icisleri-bakan-yardimcisi-umit-ozdag-sinan-ogan-bengi-baser-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulacak-1056059687.html
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak
İçişleri Bakan Yardımcısı: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulacağını... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-04T00:12+0300
ümit özdağ
ismail çataklı
suç duyurusu
türkiye
sinan oğan
bengi başer
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İçişleri Bakanı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer haklarında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.Çataklı paylaşımında şunları ifade etti:İsmail Çataklı'nın açıklamalarına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter üzerinden yanıt verdi.
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ümit özdağ, ismail çataklı, suç duyurusu, sinan oğan, bengi başer

İçişleri Bakan Yardımcısı: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak

23:51 03.05.2022 (güncellendi: 00:12 04.05.2022)
© AA İsmail Çataklı
 İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer haklarında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.
Çataklı paylaşımında şunları ifade etti:
"Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır."
İsmail Çataklı'nın açıklamalarına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter üzerinden yanıt verdi.
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