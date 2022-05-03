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https://tr.sputniknews.com/20220503/koprudeki-trabzonspor-bayragini-indirmeye-calisan-rambo-okan-gozaltina-alindi-1056052900.html
Köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' gözaltına alındı
Köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' gözaltına alındı
Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' lakaplı... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:16+0300
2022-05-03T18:25+0300
trabzonspor
rambo okan
bayrak
15 temmuz şehitler köprüsü
spor
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Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan şampiyonluk bayrağı, Rambo Okan lakaplı Okan Güler tarafından indirilmeye çalışıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı.Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor.Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs günü köprüye konularak asıldı.
https://tr.sputniknews.com/20200926/rambo-okan-gozaltina-alindi-1042918011.html
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trabzonspor, rambo okan, bayrak, 15 temmuz şehitler köprüsü

Köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' gözaltına alındı

18:16 03.05.2022 (güncellendi: 18:25 03.05.2022)
© DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.
Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan şampiyonluk bayrağı, Rambo Okan lakaplı Okan Güler tarafından indirilmeye çalışıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı.
Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor.
Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs günü köprüye konularak asıldı.
Rambo Okan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2020
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'Rambo Okan' gözaltına alındı
26 Eylül 2020, 12:12
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