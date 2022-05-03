https://tr.sputniknews.com/20220503/koprudeki-trabzonspor-bayragini-indirmeye-calisan-rambo-okan-gozaltina-alindi-1056052900.html

Köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' gözaltına alındı

Köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' gözaltına alındı

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' lakaplı... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T18:16+0300

2022-05-03T18:16+0300

2022-05-03T18:25+0300

trabzonspor

rambo okan

bayrak

15 temmuz şehitler köprüsü

spor

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Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan şampiyonluk bayrağı, Rambo Okan lakaplı Okan Güler tarafından indirilmeye çalışıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı.Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor.Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs günü köprüye konularak asıldı.

https://tr.sputniknews.com/20200926/rambo-okan-gozaltina-alindi-1042918011.html

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trabzonspor, rambo okan, bayrak, 15 temmuz şehitler köprüsü