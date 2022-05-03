https://tr.sputniknews.com/20220503/kurumaya-baslayan-golden-ceset-cikti-1056038350.html
Kurumaya başlayan gölden ceset çıktı
Kurumaya başlayan gölden ceset çıktı
Kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüşler görülen ABD'deki Mead Gölü'nde fıçı içinde ceset bulundu. Nevada rezervinde su seviyesi o kadar düştü ki yetkililer... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T09:51+0300
2022-05-03T09:51+0300
2022-05-03T09:52+0300
dünya
kuraklık
abd
göl
ceset
iklim
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Geçtiğimiz Ağustos ayında uzmanlar, ABD’nin en büyük su rezervi olan Mead Gölü’nde su kıtlığı yaşandığını duyurmuştu. Kuraklık nedeniyle kapasitesinin yüzde 40 altına düşen gölde, bir fıçı içinde ceset bulundu. Yetkililer keşfin, daha korkunç bulguların sadece ilki olabileceğini tahmin ediyor'İnsan kalıntıları bulmaya devam edebiliriz'Las Vegas polisi Lt Ray Spencer pazartesi günü KLAS-TV’ye verdiği demeçte, “Su seviyesi düştükçe insan kalıntıları bulmaya devam edebiliriz” dedi. Spencer, varilin içinde bulunan kişisel eşyaların, kişinin 40 yıldan fazla bir süre önce 1980’lerde öldüğünü gösterdiğini söyledi. Ancak ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.Sözcü'nün aktardığına göre polis, fıçının ne zaman aşınmaya başladığını analiz etmek için Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi’ndeki uzmanlara ulaşmayı planlıyor. Ayrıca bulunan ceset için de kimlik çalışmalarına başlandı.Mead Gölü; Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah’ta 40 milyondan fazla insana, kabileye, tarıma ve sanayiye su sağlayan bir sistemin parçası olan ABD’deki en büyük insan yapımı rezervlerinden.
https://tr.sputniknews.com/20220215/iklim-krizi-abdnin-batisinda-son-1200-yilin-en-buyuk-kurakligi-1053880719.html
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kuraklık, abd, göl, ceset, iklim
Kurumaya başlayan gölden ceset çıktı
09:51 03.05.2022 (güncellendi: 09:52 03.05.2022) Abone ol
Kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüşler görülen ABD'deki Mead Gölü'nde fıçı içinde ceset bulundu. Nevada rezervinde su seviyesi o kadar düştü ki yetkililer gelecekte daha korkunç buluntuların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
Geçtiğimiz Ağustos ayında uzmanlar, ABD’nin en büyük su rezervi olan Mead Gölü’nde su kıtlığı yaşandığını duyurmuştu.
Kuraklık nedeniyle kapasitesinin yüzde 40 altına düşen gölde, bir fıçı içinde ceset bulundu. Yetkililer keşfin, daha korkunç bulguların sadece ilki olabileceğini tahmin ediyor
'İnsan kalıntıları bulmaya devam edebiliriz'
Las Vegas polisi Lt Ray Spencer pazartesi günü KLAS-TV’ye verdiği demeçte, “Su seviyesi düştükçe insan kalıntıları bulmaya devam edebiliriz” dedi.
Spencer, varilin içinde bulunan kişisel eşyaların, kişinin 40 yıldan fazla bir süre önce 1980’lerde öldüğünü gösterdiğini söyledi. Ancak ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Sözcü'nün aktardığına göre polis, fıçının ne zaman aşınmaya başladığını analiz etmek için Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi’ndeki uzmanlara ulaşmayı planlıyor. Ayrıca bulunan ceset için de kimlik çalışmalarına başlandı.
Mead Gölü; Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah’ta 40 milyondan fazla insana, kabileye, tarıma ve sanayiye su sağlayan bir sistemin parçası olan ABD’deki en büyük insan yapımı rezervlerinden.