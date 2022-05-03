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London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı
London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı
Dev dönme dolap London Eye, Ramazan Bayramı dolayısıyla hilal şeklinde ışıklandırıldı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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london eye, ramazan bayramı, фото

London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı

11:48 03.05.2022
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Dev dönme dolap London Eye, Ramazan Bayramı dolayısıyla hilal şeklinde ışıklandırıldı.
© AALondon Eye, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden.
London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
London Eye, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden.
© AALondon Eye, Ramazan Bayramı dolayısıyla hilal şeklinde ışıklandırıldı.
London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
London Eye, Ramazan Bayramı dolayısıyla hilal şeklinde ışıklandırıldı.
© AALondon Eye ayın evrelerini yansıttı.
London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
London Eye ayın evrelerini yansıttı.
© AAArdından dolunay görünümü ve hilal görünümünü temsilen edecek şekilde ışıklandırıldı.
London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Ardından dolunay görünümü ve hilal görünümünü temsilen edecek şekilde ışıklandırıldı.
© AADev dönme dolaptaki ışıklandırma, dolunay ve hilal görünümlerini yansıtacak şekilde düzenlendi.
London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Dev dönme dolaptaki ışıklandırma, dolunay ve hilal görünümlerini yansıtacak şekilde düzenlendi.
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