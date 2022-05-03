London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı

© AALondon Eye, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden.
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© AA
London Eye, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden.
© AALondon Eye, Ramazan Bayramı dolayısıyla hilal şeklinde ışıklandırıldı.
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© AA
London Eye, Ramazan Bayramı dolayısıyla hilal şeklinde ışıklandırıldı.
© AALondon Eye ayın evrelerini yansıttı.
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© AA
London Eye ayın evrelerini yansıttı.
© AAArdından dolunay görünümü ve hilal görünümünü temsilen edecek şekilde ışıklandırıldı.
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© AA
Ardından dolunay görünümü ve hilal görünümünü temsilen edecek şekilde ışıklandırıldı.
© AADev dönme dolaptaki ışıklandırma, dolunay ve hilal görünümlerini yansıtacak şekilde düzenlendi.
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© AA
Dev dönme dolaptaki ışıklandırma, dolunay ve hilal görünümlerini yansıtacak şekilde düzenlendi.