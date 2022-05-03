https://tr.sputniknews.com/20220503/ogrenci-pansiyonlarinda-degisiklik-kogustan-oda-sistemine-geciliyor-1056051651.html

Öğrenci pansiyonlarında değişiklik: Koğuştan oda sistemine geçiliyor

Öğrenci pansiyonlarında değişiklik: Koğuştan oda sistemine geçiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 'Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi' kapsamında... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:22+0300

2022-05-03T17:22+0300

2022-05-03T17:39+0300

pansiyon

türkiye

öğrenci

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 1003 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildi.Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1003 okul pansiyonun kullanım alanlarında standartların yakalanması için proje hazırladı.Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi (PİGEP) adlı proje kapsamında iyileştirme çalışmalarına başlandı.2022, 2023 ve 2024 yılları için planlanan 166 milyon lira bütçeli proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına alındı.2022 yılında serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak ve öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti."Öğrencilerimize zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz" diyen Özer, şunları söyledi:Tabildottan porselen tabağaÖzer'in açıklamasına göre; yemekhanelerde ise tabildotlar yerine porselen servis tabağı ve su ısıtmalı yemek tezgahları kullanılacak.

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pansiyon, öğrenci, mahmut özer