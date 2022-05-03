https://tr.sputniknews.com/20220503/ogrenci-pansiyonlarinda-degisiklik-kogustan-oda-sistemine-geciliyor-1056051651.html
Öğrenci pansiyonlarında değişiklik: Koğuştan oda sistemine geçiliyor
Öğrenci pansiyonlarında değişiklik: Koğuştan oda sistemine geçiliyor
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 'Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi' kapsamında... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T17:22+0300
2022-05-03T17:22+0300
2022-05-03T17:39+0300
pansiyon
türkiye
öğrenci
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 1003 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildi.Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1003 okul pansiyonun kullanım alanlarında standartların yakalanması için proje hazırladı.Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi (PİGEP) adlı proje kapsamında iyileştirme çalışmalarına başlandı.2022, 2023 ve 2024 yılları için planlanan 166 milyon lira bütçeli proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına alındı.2022 yılında serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak ve öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti."Öğrencilerimize zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz" diyen Özer, şunları söyledi:Tabildottan porselen tabağaÖzer'in açıklamasına göre; yemekhanelerde ise tabildotlar yerine porselen servis tabağı ve su ısıtmalı yemek tezgahları kullanılacak.
https://tr.sputniknews.com/20210920/artan-kira-ve-yurt-ucretleri-nedeniyle-barinamiyoruz-diyen-universiteliler-eyleme-basladi-1049051714.html
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Öğrenci pansiyonlarında değişiklik: Koğuştan oda sistemine geçiliyor
17:22 03.05.2022 (güncellendi: 17:39 03.05.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 'Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi' kapsamında 1003 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 1003 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildi.
Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1003 okul pansiyonun kullanım alanlarında standartların yakalanması için proje hazırladı.
Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi (PİGEP) adlı proje kapsamında iyileştirme çalışmalarına başlandı.
2022, 2023 ve 2024 yılları için planlanan 166 milyon lira bütçeli proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına alındı.
2022 yılında serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak ve öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
"Öğrencilerimize zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz" diyen Özer, şunları söyledi:
"Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler."
Tabildottan porselen tabağa
Özer'in açıklamasına göre; yemekhanelerde ise tabildotlar yerine porselen servis tabağı ve su ısıtmalı yemek tezgahları kullanılacak.