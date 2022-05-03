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https://tr.sputniknews.com/20220503/oyuncu-burak-sergen-sirf-muhalif-olacagim-diye-hak-da-yememek-gerekiyor-1056039238.html
Oyuncu Burak Sergen: Sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor
Oyuncu Burak Sergen: Sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor
Oyuncu Burak Sergen, "Sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor. Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz"... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T10:22+0300
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yaşam
türkiye
burak sergen
muhalif
oyuncu
sağlık sistemi
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Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık’a konuşan oyuncu Burak Sergen "Sanatçı muhalif mi olmalı sizce” sorusunu cevapladı. Sanatçıların ‘muhalif kanaldan’ beslendiğine dikkat çeken Sergen, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, burak sergen, muhalif, oyuncu, sağlık sistemi

Oyuncu Burak Sergen: Sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor

10:22 03.05.2022
© Fotoğraf : YouTubeBurak Sergen
Burak Sergen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Oyuncu Burak Sergen, "Sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor. Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz" diye konuştu.
Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık’a konuşan oyuncu Burak Sergen "Sanatçı muhalif mi olmalı sizce” sorusunu cevapladı. Sanatçıların ‘muhalif kanaldan’ beslendiğine dikkat çeken Sergen, şu ifadeleri kullandı:
“Ama bu muhaliflik bizim anladığımız muhaliflik değil. 'Her şeye karşı geliyorum, hiçbir kural tanımam, her şeyi eleştiririm çünkü ben sanatçıyım' demek değil. Ahlaki değerleri, geleneklerimizi, toplumsal değerleri göz ardı ederek muhaliflik yapılmaz. Yapan da zaten sanatçı değildir. Sanatçıyı rol model alanlar da olduğu için yanlış mesajlar vermemek gerekiyor. Vicdanlı, ahlaklı, örfüne, adetine, geleneklerine bağlı sanatçılar rol model alınmalı derken işte bunu söylüyorum. Sanatçılar doğru mesaj vermeli. Her şeyi eleştirmek muhaliflik anlamına gelmez. Güzel yapılan işleri de takdir etmeliyiz. Bir söz var 'Yiğidi öldür ama hakkını yeme' diye. Yani sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor. Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz."
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