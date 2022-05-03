https://tr.sputniknews.com/20220503/ramazan-davulculari-bahsis-alamadigi-18-apartmanin-kapisini-caldi-1056044742.html

Ramazan davulcuları bahşiş alamadığı 18 apartmanın kapısını çaldı

Ramazan davulcuları bahşiş alamadığı 18 apartmanın kapısını çaldı

Malatya’da bahşiş alamayan Ramazan davulcusu 2 kişi işaretledikleri 18 apartmanın kapısını çaldı. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından 2 zanlı yakalanarak... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T13:05+0300

2022-05-03T13:05+0300

2022-05-03T13:09+0300

malatya

bahşiş

ramazan davulu

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/42/1041894293_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c88fbef33bd79da56acb9aa0615c8ada.jpg

Malatya’da ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arefe günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. İşaretlenen 18 kapı daha sonra çalınırken, peş peşe gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Yapılan incelemelerde kapıları çalan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını’ belirttikleri öğrenildi. Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden 'Çevreye Rahatsızlık Verme' kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/sahte-davulcuya-karsi-yaka-karti-uyarisi-1055229935.html

malatya

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malatya, bahşiş, ramazan davulu