https://tr.sputniknews.com/20220503/ramazan-davulculari-bahsis-alamadigi-18-apartmanin-kapisini-caldi-1056044742.html
Ramazan davulcuları bahşiş alamadığı 18 apartmanın kapısını çaldı
Ramazan davulcuları bahşiş alamadığı 18 apartmanın kapısını çaldı
Malatya’da bahşiş alamayan Ramazan davulcusu 2 kişi işaretledikleri 18 apartmanın kapısını çaldı. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından 2 zanlı yakalanarak... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T13:05+0300
2022-05-03T13:05+0300
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Malatya’da ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arefe günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. İşaretlenen 18 kapı daha sonra çalınırken, peş peşe gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Yapılan incelemelerde kapıları çalan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını’ belirttikleri öğrenildi. Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden 'Çevreye Rahatsızlık Verme' kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220401/sahte-davulcuya-karsi-yaka-karti-uyarisi-1055229935.html
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Ramazan davulcuları bahşiş alamadığı 18 apartmanın kapısını çaldı
13:05 03.05.2022 (güncellendi: 13:09 03.05.2022) Abone ol
Malatya’da bahşiş alamayan Ramazan davulcusu 2 kişi işaretledikleri 18 apartmanın kapısını çaldı. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya’da ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arefe günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.
Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. İşaretlenen 18 kapı daha sonra çalınırken, peş peşe gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan incelemelerde kapıları çalan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını’ belirttikleri öğrenildi. Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden 'Çevreye Rahatsızlık Verme' kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.