https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-ukraynada-amerikan-yapimi-bir-radar-istasyonunu-imha-etti-1056057664.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Ukrayna'da Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Ukrayna'da Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha ettiğini... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T22:10+0300
2022-05-03T22:10+0300
2022-05-03T22:10+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Nikolayevka, Volyaçerovkiy ve Lisiçansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait üç S-300 hava savunma sistemi, bir Toçka-U füze sistemi, bir Osa AKM uçaksavar füze sistemi, üç M-21 Grad çok namlulu roketatar sistemini imha ettiğini belirtti.Rus komutan, “Krasniy Liman, Kramatorsk ve Kamışevaha yerleşim bölgelerinde, dört hedef tespit radar istasyonu, altı roket ve topçu silahı ve mühimmat deposu ile bir Amerikan yapımı radar istasyonu imha edildi” dedi.‘Ukrayna ordusuna ait 39 askeri unsur imha edildi’Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait taktik uçakların aralarında 2 komuta merkezi ile insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 13 sahanın da olduğu 39 askeri unsuru imha ettiği bilgisini paylaşan Rus general, “Ukrayna ordusuna ait 11 komuta merkezi, 54 ateşleme noktası, 2 yakıt deposu ve 342 tutunma noktası imha edildi” diye konuştu.Rus komutan ayrıca, 190'a yakın aşırı milliyetçinin yanı sıra 31 adet askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini verdi.‘Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı düşürüldü’Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Çernigov bölgesindeki Rudnya yerleşiminde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı, Novaya Dmitrovka yakınlarında ise bir Toçka-U füzesini imha ettiğini ve Smerç sistemlerinden fırlatılan dokuz füzeyi de önlediğini kaydetti.‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait 700’e yakın İHA imha edildi’Rus general, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 793 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 319 çok namlulu roketatar sistemi, bin 267 sahra ve havan topu ile 2 bin 598 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Ukrayna'da Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha etti
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha ettiğini bildirdi.
Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Nikolayevka, Volyaçerovkiy ve Lisiçansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait üç S-300 hava savunma sistemi, bir Toçka-U füze sistemi, bir Osa AKM uçaksavar füze sistemi, üç M-21 Grad çok namlulu roketatar sistemini imha ettiğini belirtti.
Rus komutan, “Krasniy Liman, Kramatorsk ve Kamışevaha yerleşim bölgelerinde, dört hedef tespit radar istasyonu, altı roket ve topçu silahı ve mühimmat deposu ile bir Amerikan yapımı radar istasyonu imha edildi” dedi.
‘Ukrayna ordusuna ait 39 askeri unsur imha edildi’
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait taktik uçakların aralarında 2 komuta merkezi ile insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 13 sahanın da olduğu 39 askeri unsuru imha ettiği bilgisini paylaşan Rus general, “Ukrayna ordusuna ait 11 komuta merkezi, 54 ateşleme noktası, 2 yakıt deposu ve 342 tutunma noktası imha edildi” diye konuştu.
Rus komutan ayrıca, 190'a yakın aşırı milliyetçinin yanı sıra 31 adet askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini verdi.
‘Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı düşürüldü’
Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Çernigov bölgesindeki Rudnya yerleşiminde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı, Novaya Dmitrovka yakınlarında ise bir Toçka-U füzesini imha ettiğini ve Smerç sistemlerinden fırlatılan dokuz füzeyi de önlediğini kaydetti.
‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait 700’e yakın İHA imha edildi’
Rus general, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 793 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 319 çok namlulu roketatar sistemi, bin 267 sahra ve havan topu ile 2 bin 598 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.