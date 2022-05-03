https://tr.sputniknews.com/20220503/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-hastanelere-gece-yarisi-ziyareti-1056052207.html
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere gece yarısı ziyareti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere gece yarısı ziyareti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi, çalışanların ve hastaların bayramını... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T17:55+0300
2022-05-03T17:55+0300
2022-05-03T18:00+0300
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Koca, hastaları da ziyaret etti.Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.Bakan Koca ziyaretlerine ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.
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fahrettin koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere gece yarısı ziyareti
17:55 03.05.2022 (güncellendi: 18:00 03.05.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı.
Sağlık Bakanı Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Koca, hastaları da ziyaret etti.
Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.
Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.
Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
Bakan Koca ziyaretlerine ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.