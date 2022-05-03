https://tr.sputniknews.com/20220503/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-hastanelere-gece-yarisi-ziyareti-1056052207.html

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere gece yarısı ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere gece yarısı ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi, çalışanların ve hastaların bayramını... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:55+0300

2022-05-03T17:55+0300

2022-05-03T18:00+0300

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051382241_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_97b540e4fe032d1ca8e8067a8972461d.jpg

Sağlık Bakanı Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Koca, hastaları da ziyaret etti.Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.Bakan Koca ziyaretlerine ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca