https://tr.sputniknews.com/20220503/trabzonsporlu-taraftarlar-takimlarinin-sampiyonlugunu-istanbulda-kutlayacak-1056046419.html

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T14:07+0300

2022-05-03T14:07+0300

2022-05-03T14:07+0300

spor

meşale

havai fişek

trabzonspor

kutlama

şampiyon

yenikapı

spor toto süper lig

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Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor için kutlama programı gerçekleştirilecek.Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220502/trabzonspor-15-temmuz-sehitler-koprusune-asilan-bayragin-parcalarini-satisa-sundu-1056008275.html

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meşale, havai fişek, trabzonspor, kutlama, şampiyon, yenikapı, spor toto süper lig