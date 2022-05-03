https://tr.sputniknews.com/20220503/trabzonsporlu-taraftarlar-takimlarinin-sampiyonlugunu-istanbulda-kutlayacak-1056046419.html
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:07+0300
2022-05-03T14:07+0300
2022-05-03T14:07+0300
spor
meşale
havai fişek
trabzonspor
kutlama
şampiyon
yenikapı
spor toto süper lig
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Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor için kutlama programı gerçekleştirilecek.Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220502/trabzonspor-15-temmuz-sehitler-koprusune-asilan-bayragin-parcalarini-satisa-sundu-1056008275.html
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meşale, havai fişek, trabzonspor, kutlama, şampiyon, yenikapı, spor toto süper lig
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak
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Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.
Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor için kutlama programı gerçekleştirilecek.
Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.