Türkiye
SON DAKİKA | Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220503/yerde-buldugu-16-bin-lira-ve-900-dolari-sahibine-teslim-etti-1056045482.html
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Tekirdağ'da yerde bulduğu para dolu çantayı jandarma ekiplerinin aracılığı ile sahibine teslim etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T13:27+0300
2022-05-03T13:27+0300
yaşam
jandarma
tekirdağ
dolar
çanta
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056045324_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_657db8d55417f132a3502572213cffd6.jpg
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde meydana gelen olayda Serap Çakmar, Gündal plajında yürüdüğü esnada, yerde içi para ile dolu bir çanta buldu. Çantayı alan Çakmar kısa sürede jandarmanın yolunu tuttu. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu içinde 16 bin 800 ve 900 dolar lira olan çantanın Serpil Özmert ve eşi Gürkan Özmert'in olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen vatandaşlara paraları teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/lubnanli-aile-istanbuldaki-3-milyar-tllik-mirasin-hak-sahibi-oldu-1056037499.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056045324_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_fd5d734c10e14af66d3f33243372732c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jandarma, tekirdağ, dolar, çanta, kayıp

Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti

13:27 03.05.2022
© İHA / HALİL DAĞYerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© İHA / HALİL DAĞ
Abone olTelegram
Tekirdağ'da yerde bulduğu para dolu çantayı jandarma ekiplerinin aracılığı ile sahibine teslim etti.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde meydana gelen olayda Serap Çakmar, Gündal plajında yürüdüğü esnada, yerde içi para ile dolu bir çanta buldu. Çantayı alan Çakmar kısa sürede jandarmanın yolunu tuttu.
Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu içinde 16 bin 800 ve 900 dolar lira olan çantanın Serpil Özmert ve eşi Gürkan Özmert'in olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen vatandaşlara paraları teslim edildi.
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
TÜRKİYE
Lübnanlı aile, İstanbul'daki 3 milyar TL’lik mirasın hak sahibi oldu
09:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала