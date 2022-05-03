https://tr.sputniknews.com/20220503/yerde-buldugu-16-bin-lira-ve-900-dolari-sahibine-teslim-etti-1056045482.html
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Tekirdağ'da yerde bulduğu para dolu çantayı jandarma ekiplerinin aracılığı ile sahibine teslim etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T13:27+0300
2022-05-03T13:27+0300
2022-05-03T13:27+0300
yaşam
jandarma
tekirdağ
dolar
çanta
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056045324_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_657db8d55417f132a3502572213cffd6.jpg
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde meydana gelen olayda Serap Çakmar, Gündal plajında yürüdüğü esnada, yerde içi para ile dolu bir çanta buldu. Çantayı alan Çakmar kısa sürede jandarmanın yolunu tuttu. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu içinde 16 bin 800 ve 900 dolar lira olan çantanın Serpil Özmert ve eşi Gürkan Özmert'in olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen vatandaşlara paraları teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/lubnanli-aile-istanbuldaki-3-milyar-tllik-mirasin-hak-sahibi-oldu-1056037499.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056045324_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_fd5d734c10e14af66d3f33243372732c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jandarma, tekirdağ, dolar, çanta, kayıp
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
Abone ol
Tekirdağ'da yerde bulduğu para dolu çantayı jandarma ekiplerinin aracılığı ile sahibine teslim etti.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde meydana gelen olayda Serap Çakmar, Gündal plajında yürüdüğü esnada, yerde içi para ile dolu bir çanta buldu. Çantayı alan Çakmar kısa sürede jandarmanın yolunu tuttu.
Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu içinde 16 bin 800 ve 900 dolar lira olan çantanın Serpil Özmert ve eşi Gürkan Özmert'in olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen vatandaşlara paraları teslim edildi.