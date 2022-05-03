https://tr.sputniknews.com/20220503/yerde-buldugu-16-bin-lira-ve-900-dolari-sahibine-teslim-etti-1056045482.html

Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti

Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti

Tekirdağ'da yerde bulduğu para dolu çantayı jandarma ekiplerinin aracılığı ile sahibine teslim etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T13:27+0300

2022-05-03T13:27+0300

2022-05-03T13:27+0300

yaşam

jandarma

tekirdağ

dolar

çanta

kayıp

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde meydana gelen olayda Serap Çakmar, Gündal plajında yürüdüğü esnada, yerde içi para ile dolu bir çanta buldu. Çantayı alan Çakmar kısa sürede jandarmanın yolunu tuttu. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu içinde 16 bin 800 ve 900 dolar lira olan çantanın Serpil Özmert ve eşi Gürkan Özmert'in olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen vatandaşlara paraları teslim edildi.

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jandarma, tekirdağ, dolar, çanta, kayıp