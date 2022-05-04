https://tr.sputniknews.com/20220504/3-kizini-olduren-muezzinin-esine-kuma-teklif-ettigi-ortaya-cikti-sen-erkek-doguramacaksin-1056066756.html

3 kızını öldüren müezzinin eşine ‘kuma’ teklif ettiği ortaya çıktı: ‘Sen erkek doğuramayacaksın’

3 kızını öldüren müezzinin eşine ‘kuma’ teklif ettiği ortaya çıktı: ‘Sen erkek doğuramayacaksın’

Trabzon'da 7 ay önce çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzin Emre Göktaş’ın hakkındaki ceza davası başlamadan, eşi Sibel Göktaş tek celsede boşandı... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T10:32+0300

2022-05-04T10:32+0300

2022-05-04T11:19+0300

türkiye

trabzon

cinayet

çocuk

müezzin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056066731_0:141:770:574_1920x0_80_0_0_7c3238860c0f89f628ba240334c32abb.jpg

31 Ağustos 2021’de Trabzon’un Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda Of Müftülüğü’nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin başlarından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verilirken, olay yerinde suç aleti silahla gözaltına alınan baba Göktaş, ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.Eşi ceza davası başlamadan boşandı, tazminat ve nafaka istemediMahkemedeki ifadesinde, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, “Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum” diyen Emre Göktaş hakkında iddianame hazırlığı süreci sürerken, eşi Sibel Göktaş da avukatı Selim Burak Özdemir aracılığıyla boşanma davası açtı. Evliliğinde yaşadığı sorunları avukatı aracılığıyla dilekçeyle sunan Sibel Göktaş, bir an önce boşanabilmek için nafaka ve tazminat da talep etmedi. Of Aile Mahkemesi’nde açılan davanın ilk celsesinde, evlilik birlikteliğinin temelinden sarsıldığına karar veren hâkim, çiftin boşanmasına hükmetti.‘Ben genç bir kadınla evleneyim, kardeş kardeş geçinirsiniz’Aile mahkemesine sunulan, talep ve gerekçelerin yer aldığı avukat dilekçesinde Sibel Göktaş'ın evlilik süresi zarfında, eşi tarafından baskı ve tehdit altında kaldığı, psikolojik şiddet gördüğüne yer verildi. Dilekçede tutuklu Göktaş’ın eşine kuma girişiminde bulunup, "Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Ben genç bir kadınla evleneyim. Onu nikâhlarım sana da ev işlerinde yardım eder; kardeş kardeş geçinirsiniz" dediği öğrenildi.Dilekçede ayrıca kuma teklifi kabul edilmeyen, sorunlar yaşadığı eşi ve ailesine tehditlerde bulunduğu öne sürülen Emre Göktaş'ın 2 kez saç ektirip, burun estetiği yaptırdığı ve lüks harcamalarla çocukları ve aile giderleriyle hiç ilgilenmediği de iddia edildi.

türkiye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzon, cinayet, çocuk, müezzin