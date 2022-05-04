https://tr.sputniknews.com/20220504/abd-disisleri-bakani-blinken-koronaviruse-yakalandi-1056093238.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken koronavirüse yakalandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken koronavirüse yakalandı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği açıklandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T23:20+0300
2022-05-04T23:20+0300
2022-05-04T23:20+0300
koronavirüs
koronavirüs
abd
antony blinken
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Geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Dışişleri Bakanı Blinken de virüse yakalandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada Blinken'in hastalığının hafif seyrettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Virüse karşı aşılarının tamamını yaptırmış olan Bakan Blinken yalnızca hafif semptomlara sahip durumda."
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koronavirüs, abd, antony blinken
ABD Dışişleri Bakanı Blinken koronavirüse yakalandı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği açıklandı.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Dışişleri Bakanı Blinken de virüse yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Blinken'in hastalığının hafif seyrettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Virüse karşı aşılarının tamamını yaptırmış olan Bakan Blinken yalnızca hafif semptomlara sahip durumda."