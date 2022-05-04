https://tr.sputniknews.com/20220504/abd-disisleri-bakani-blinken-koronaviruse-yakalandi-1056093238.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken koronavirüse yakalandı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken koronavirüse yakalandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği açıklandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T23:20+0300

2022-05-04T23:20+0300

2022-05-04T23:20+0300

koronavirüs

koronavirüs

abd

antony blinken

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Geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Dışişleri Bakanı Blinken de virüse yakalandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada Blinken'in hastalığının hafif seyrettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Virüse karşı aşılarının tamamını yaptırmış olan Bakan Blinken yalnızca hafif semptomlara sahip durumda."

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koronavirüs, abd, antony blinken