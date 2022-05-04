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Adana'da 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
Adana'da 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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adana
sahte içki
etil alkol
operasyon
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.Adreslerde 810 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ve 2 bin 390 şişe alkol kiti ile kaçak 1300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/jandarmadan-kacak-sigara-operasyonu-5-ton-kiyilmis-tutun-ele-gecirildi-1056066185.html
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adana, sahte içki, etil alkol, operasyon

Adana'da 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi

12:09 04.05.2022
© AAAdana'da 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
Adana'da 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 810 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ve 2 bin 390 şişe alkol kiti ile kaçak 1300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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